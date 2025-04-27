Από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε το λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου, στη βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε.

Το Βατικανό είχε αποφασίσει ότι ο ναός θα άνοιγε αύριο, αλλά η είσοδος των πιστών επετράπη τελικά από σήμερα νωρίς το πρωί. Εκατοντάδες νέοι, οικογένειες, Ιταλοί και ξένοι προσκυνητές περιμένουν, με ένα λουλούδι στο χέρι, να μπορέσουν να εισέλθουν στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο και να τιμήσουν, με τον δικό τους τρόπο, τη μνήμη και το έργο του Φραγκίσκου.

Δείτε φωτογραφίες:

Δεκάδες χιλιάδες πιστοί στην ουρά

Εντωμεταξύ, οι ιερείς της Βασιλικής Σάντα Μαρία Ματζόρε ζήτησαν από τους πιστούς που εισέρχονται στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, να κάνουν μια σύντομη προσευχή μπροστά στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου και στη συνέχεια να βγαίνουν από την εκκλησία.

Η συγκεκριμένη έκκληση οφείλεται στην τεράστια κοσμοσυρροή, σε λόγους ασφαλείας και στο ότι οι διαστάσεις και η χωρητικότητα του ναού δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να συγκριθούν με εκείνες της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου.

Στην ουρά συνεχίζουν να βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες πιστοί και ο χρόνος αναμονής για την είσοδο ξεπερνά, πλέον, τις 2 ώρες.

Τι αναμένεται

Τις επόμενες εννέα ημέρες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα πραγματοποιούνται προσευχές υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του εκλιπόντα ποντίφικα, ενώ αύριο αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία έναρξης του κονκλαβίου.

Υπενθυμίζεται πως ανοικτή παραμένει η ημερομηνία που θα συγκληθεί το Κονκλάβιο, το οποίο θα εκλέξει τον νέο πάπα. Απομένει η νομική επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει με τους υπεράριθμους καρδιναλίους οι οποίοι είναι 135, ενώ η διαδικασία απαιτεί μόνον 120 εκλέκτορες.

Μετά από εννέα ήμερες πένθους θα συνεδριάσει το κονκλάβιο, το κολλέγιο των καρδιναλίων, στη σφραγισμένη Καπέλα Σιστίνα. Αφού δώσουν όρκο εχεμύθειας θα κληθούν να ψηφίσουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για τον επόμενο ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, «τουλάχιστον 400 χιλιάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν εχθές στην κηδεία του πάπα (Φραγκίσκου), συμπεριλαμβανομένων των πιστών που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αλλά και κατά μήκος της πομπής στους δρόμους της Ρώμης». Παρέστησαν 69 αρχηγοί κρατών, 12 βασιλιάδες και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Οι επικρατέστεροι διάδοχοι - Ποια είναι η διαδικασία

Εκατόν τριάντα πέντε (135) είναι τα μέλη του Κονκλαβίου τα οποία αναμένεται να κληθούν να επιλέξουν να εκλέξουν τον νέο πάπα, τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 108 εξ αυτών είχαν επιλεγεί από τον Πάπα Φραγκίσκο και για να εκλεγεί ο νέος Πάπας απαιτείται να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων. Χωρίζονται σε τρεις (3) τάσεις: Υπάρχουν οι μεταρρυθμιστές, οι μετριοπαθείς και οι συντηρητικοί. Τα ονόματα όμως τα οποία, όπως όλα δείχνουν είναι τα φαβορί, είναι τα εξής:

Πιέτρο Παρολίν: Είναι 70 ετών και είναι από την Ιταλία. Είναι ο δεύτερος στην τάξη στο Βατικανό από το 2013, από τους στενότερους συνεργάτες του Πάπα Φραγκίσκου. Είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, όπως λένε όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, μετριοπαθής και θεωρείται ότι θα είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος θα έρθει σε ευθεία ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είχε ευθέως είχε καταδικάσει και στηλιτεύσει το σχέδιό του για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ματέο Ζούπι: Είναι 69 ετών, είναι και αυτός από την Ιταλία και θεωρείται μεταρρυθμιστής. Ανήκει και αυτός στο στενό κύκλο του Πάπα Φραγκίσκου, με πολλές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και προοδευτικές θέσεις στα θέματα για την LGBT κοινότητα, στην οποία ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε τη σφραγίδα του.

Λουίς Αντόνιο Τάγκλε: Είναι από τις Φιλιππίνες, 67 ετών. «Ασιάτη Πάπα Φραγκίσκο», τον λένε στο στενό κύκλο του Κονκλάβιου. Ο ίδιος είναι ιδιαιτέρως λαοφιλής., θεωρείται εξαιρετικά χαρισματικός και θα είναι ο πρώτος Ασιάτης Πάπας που θα εκλεγεί εάν ψηφιστεί και ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές ισορροπίες. Με δεδομένο ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Λατινική Αμερική είχαν εκπροσωπηθεί τα προηγούμενα χρόνια, τόσο με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Πάπα Βενέδικτο και τον Πάπα Ιωάννη τον Δεύτερο. Θα είναι μια επιλογή η οποία θεωρείται μετριοπαθής, κοντά όμως στις απόψεις σε πολλά ζητήματα με τις απόψεις και το προοδευτικό προφίλ του Πάπα Φραγκίσκου.

Φριντολίν Μπεσούνγκου: Είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και είναι 65 ετών. Εάν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος Πάπας που θα εκλεγεί από την Αφρική και θα εκπροσωπεί αυτή τημεγάλη ήπειρο. Θεωρείται συντηρητικός και έχει ταχθεί ανοικτά κατά του γάμου μεταξύ των ομοφυλοφίλων.

Πέτερ Έρντο: Είναι από την Ουγγαρία και είναι 72 ετών. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία και ο πλέον συντηρητικός όλων. Εάν εκλεγεί, θα θεωρηθεί μια παλαιάς κοπής επιλογή που θα αλλάξει κατά πολύ αυτό που είχε επιλέξει ο Πάπας Φραγκίσκος για το μέλλον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Πηγή: skai.gr

