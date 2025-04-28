Ο ισραηλινός στρατός ισοπεδώνει τα ερείπια που έχουν απομείνει στην πόλη της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με κατοίκους, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι η κίνηση αυτή είναι μέρος ενός σχεδίου για να τεθεί ο πληθυσμός υπό περιορισμό σε έναν τεράστιο καταυλισμό στο άγονο έδαφος.

Το Ισραήλ ξεκίνησε και πάλι τη χερσαία εκστρατεία του στα μέσα Μαρτίου και έχει έκτοτε καταλάβει μεγάλες εκτάσεις γης και έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις λεγόμενες «ουδέτερες ζώνες» στα όρια της Γάζας, μεταξύ των οποίων από το σύνολο της Ράφα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της Λωρίδας.

Το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε το Σάββατο ότι ο στρατός στήνει μια νέα «ανθρωπιστική ζώνη» στη Ράφα, στην οποία θα μεταφερθούν άμαχοι ύστερα από ελέγχους ασφαλείας για να κρατηθούν μακριά μαχητές της Χαμάς. Η βοήθεια θα διανεμηθεί μέσω ιδιωτικών εταιριών.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Κάτοικοι λένε ότι τεράστιες εκρήξεις ακούγονται ολοένα και περισσότερο από τη νεκρή ζώνη, όπου κάποτε βρισκόταν η Ράφα, μια πόλη 300.000 κατοίκων.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν ποτέ, μέρα και νύχτα, κάθε φορά που σείεται το έδαφος, γνωρίζουμε ότι καταστρέφουν περισσότερα σπίτια στη Ράφα. Η Ράφα χάθηκε», δήλωσε στο Reuters μέσω γραπτού μηνύματος, ο Ταμέρ, από την Πόλη της Γάζας που έχει εκτοπιστεί στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, που είναι βορειότερα. Ο ίδιος δήλωσε ότι λαμβάνει τηλεφωνήματα από φίλους ακόμα και από την Αίγυπτο, των οποίων τα παιδιά μένουν ξύπνια λόγω των εκρήξεων.

Ο Αμπού Μοχάμεντ, ένας ακόμα από τους εκτοπισμένους της Γάζας, δήλωσε στο Reuters μέσω μηνύματος: «Τρέμουμε ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να πάμε στη Ράφα, που θα είναι σαν ένα κλουβί ενός καταυλισμού, εντελώς αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο».

Πεθαίνουν από την πείνα οι αποκλεισμένοι Παλαιστίνιοι

Εδώ και σχεδόν δύο μήνες, από τότε που ο Ισραήλ επέβαλε αυτό που έκτοτε έχει γίνει ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πλήρης αποκλεισμός του θύλακα, ύστερα από την κατάρρευση εκεχειρίας έξι εβδομάδων, δεν έχουν φθάσει τρόφιμα ή ιατρικές προμήθειες στα 2,3 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ, που επέβαλε τον πλήρη αποκλεισμό της Γάζας στις 2 Μαρτίου, λέει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει την είσοδο τροφίμων ή φαρμάκων διότι οι μαχητές της Χαμάς θα τα εκμεταλλευτούν.

Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών δηλώνουν ότι οι κάτοικοι της Γάζας είναι στο όριο μαζικού λιμού και ασθενειών, με τις συνθήκες να είναι τώρα στο χειρότερο επίπεδό τους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την Παρασκευή, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα δήλωσε ότι εξαντλήθηκαν τα αποθέματα του σε τρόφιμα στη Γάζα μετά τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αποκλεισμό που έχει αντιμετωπίσει η Λωρίδα της Γάζας.

Κάποιοι κάτοικοι τριγυρνούσαν στους δρόμους αναζητώντας χόρτα που έχουν φυτρώσει στο χώμα άλλοι κόβοντας ξερά φύλλα από τα δέντρα. Οι απεγνωσμένοι ψαράδες πιάνουν χελώνες και πωλούν το κρέας τους.

«Πήγα στον γιατρό τις προάλλες και είπε ότι έχω πέτρες στα νεφρά και ότι χρειάζομαι χειρουργείο που θα μου κοστίσει περίπου 300 δολάρια. Του είπα ότι καλύτερα να πάρω παυσίπονα και να χρησιμοποιήσω τα χρήματα για να αγοράσω φαγητό για τα παιδιά μου», δήλωσε στο Reuters μια γυναίκα από την Πόλη της Γάζας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της υπό τον φόβο αντιποίνων.

«Δεν υπάρχει κρέας, δεν υπάρχει αέριο για το μαγείρεμα, δεν υπάρχει αλεύρι και δεν υπάρχει ζωή, αυτή είναι η Γάζα με απλούς αλλά δύσκολους όρους».

Ο εκπρόσωπος της Παλαιστίνης δήλωσε σήμερα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την απαγόρευση εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ως «όπλο πολέμου».

«Η πείνα είναι εδώ. Η ανθρωπιστική βοήθεια χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου», δήλωσε ενώπιον των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου ο Άμαρ Χιτζάζι εκπρόσωπος της Παλαιστίνης σε διεθνείς οργανισμούς.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε σήμερα «τον συστηματικό διωγμό» του Ισραήλ.

Ο Σάαρ εκτίμησε ότι η διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα στο Διεθνές Δικαστήριο εντάσσεται «στο πλαίσιο του συστηματικού διωγμού και της απονομιμοποίησης του Ισραήλ».

Χωρίς ιχνος ελπίδας

Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να παρατείνουν την κατάπαυση πυρός, κατά την οποία η Χαμάς απελευθέρωσε 38 ομήρους και το Ισραήλ άφησε ελεύθερους εκατοντάδες φυλακισμένους και κρατούμενους.

Πενήντα εννέα Ισραηλινοί όμηροι συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, και λιγότεροι από τους μισούς εξ αυτών θεωρείται ότι είναι ζωντανοί. Η Χαμάς δηλώνει ότι θα τους απελευθερώσει μόνο με βάση μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συμφωνήσει μόνο σε προσωρινές παύσεις στις εχθροπραξίες εκτός κι αν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, κάτι που οι μαχητές απορρίπτουν.

Στην Ντόχα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε χθες ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας νέας κατάπαυσης πυρός στη Γάζα έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε όταν ένοπλοι υπό τη Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και άρπαξαν 251 ομήρους στη Γάζα σε επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Έκτοτε, η επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 52.000 ανθρώπους, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους.

