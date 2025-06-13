Το Κίεβο παρέλαβε 1200 σορούς Ουκρανών στρατιωτών από τη Ρωσία

Η Ουκρανία παρέλαβε 1200 σορούς Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσαν την Παρασκευή αξιωματούχοι του Κιέβου που είναι υπεύθυνοι για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Η επιτροπή συντονισμού ανταλλαγής κρατουμένων ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή Telegram ότι η επιστροφή των σορών ήταν μέρος των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών τους στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές αυτού του μήνα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

