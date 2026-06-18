Στο πόστο της βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/06) η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου, μόλις μία ημέρα μετά το ατύχημα που είχε στις εγκαταστάσεις του OPEN, όταν εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού.

Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή «10 Παντού», την οποία παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη, έχοντας στο χέρι της νάρθηκα, καθώς από το περιστατικό υπέστη κάταγμα.

Ο Νίκος Στραβελάκης, αναφερόμενος στο συμβάν, σχολίασε αρχικά με χιούμορ: «Κατ’ αρχήν ζεις», ενώ στη συνέχεια τόνισε τη σοβαρότητα του ατυχήματος, λέγοντας: «Άγιο είχες. Αν ήσουν λίγο πιο κοντά, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρά. Ήμουν μπροστά και το είδα».

Από την πλευρά της, η Μίνα Καραμήτρου καθησύχασε τους τηλεθεατές, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή της είναι καλή. «Όλα καλά, είμαστε μια χαρά. Ατυχήματα συμβαίνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας κανονικά την παρουσίαση της εκπομπής.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Πηγή: skai.gr

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