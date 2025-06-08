Λογαριασμός
Το Κίεβο ανακοινώνει ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα

Τι δήλωσε δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού στρατού Κριίλο Μπουντάνοφ, κατηγορώντας τη Μόσχα για "επικοινωνιακά παιχνίδια"

Το Κίεβο ανακοινώνει ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι η ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών με τη Ρωσία θα λάβει χώρα "την ερχόμενη εβδομάδα", αφού η Μόσχα και το Κίεβο αντάλλαξαν κατηγορίες για καθυστέρηση της διαδικασίας.

"Η έναρξη των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Κωνσταντινούπολης, προβλέπεται για την ερχόμενη εβδομάδα (...) Όλα θα εκτυλιχθούν όπως προβλέπεται", δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού στρατού Κριίλο Μπουντάνοφ, κατηγορώντας τη Μόσχα για "επικοινωνιακά παιχνίδια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία
