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Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τραυματία - Συνελήφθη 45χρονος με μέθη

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που διερευνώνται

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Οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, ενεπλάκη σε τροχαίο με τραυματισμό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ο 45χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με τις μετρήσεις εκπνεόμενου αέρα να καταγράφουν διαδοχικά τιμές 0,88 και 0,89 mg/l.

Ο 49χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο
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