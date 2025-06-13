Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί για κάθε ζωή που χάθηκε

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε για σκληρή απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις, δηλώνοντας ότι το Ιράν «θα γράψει το τέλος αυτής της ιστορίας». Σε ανακοίνωση της κυβέρνησής του, τονίζεται πως η Τεχεράνη θα εκδικηθεί για κάθε ζωή που χάθηκε, ενώ επισημαίνεται ότι με ένα «άγριο καθεστώς» όπως το Ισραήλ, η μόνη γλώσσα που έχει νόημα είναι αυτή της ισχύος.

«Με ένα τόσο άγριο καθεστώς», αναφέρεται στην ανακοίνωση για το Ισραήλ, «δεν πρέπει κανείς να μιλά παρά μόνο με τη γλώσσα της ισχύος».

«Από αυτή τη στιγμή, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες αμυντικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για να μετανιώσει το παράνομο Ισραήλ για την επιθετικότητά του και δεν θα του επιτρέψει ούτε μια στιγμή ανάπαυσης», συνεχίζει η δήλωση.

«Ο κόσμος πλέον κατανοεί καλύτερα τη σταθερή θέση του Ιράν στο δικαίωμά του για εμπλουτισμό ουρανίου, για πυρηνική τεχνολογία και για πυραυλική ισχύ».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως το Ιράν δεν ξεκίνησε ποτέ πόλεμο τα τελευταία 200 χρόνια, αλλά δεν θα διστάσει ούτε στιγμή να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Το τέλος αυτής της ιστορίας θα το γράψει το Ιράν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.