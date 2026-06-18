Βίντεο για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή PosoKanei ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε, μέσω της πλατφόρμας posokanei.gov.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν προϊόντα, να σκανάρουν το barcode τους απευθείας στο κατάστημα και να ενημερώνονται για το πού διατίθενται στη χαμηλότερη τιμή.

«Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου», σημείωσε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η εφαρμογή συγκρίνει τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα, ενώ δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και μεταξύ προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι τιμές επικαιροποιούνται σε καθημερινή βάση, ώστε οι καταναλωτές να έχουν διαρκώς πρόσβαση στα πιο πρόσφατα στοιχεία της αγοράς.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νέα εφαρμογή δεν αποτελεί από μόνη της λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, ωστόσο ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό. «Το PosoKanei προφανώς δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η καθημερινή και διαφανής σύγκριση των τιμών λειτουργεί ως κίνητρο για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι τιμές τους είναι πλέον άμεσα συγκρίσιμες από τους καταναλωτές.

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Πηγή: skai.gr

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