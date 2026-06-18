Χαρδαλιάς: Το ΕΣΠΑ δεν είναι ένας ψυχρός πίνακας αριθμών - Είναι δημόσια περιουσία που επιστρέφει στους πολίτες

Την πρωτιά της Περιφέρειας Αττικής στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων για έργα και υποδομές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών σε κάθε γειτονιά υποράμμισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ομιλία του στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Στην εκδήλωση συμμετείχε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με τον περιφερειάρχη να επισημαίνει την αναπτυξιακή διάσταση της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ και την αγαστή συνεργασία του με την υπουργό, λέγοντας ότι «πίσω από τους αριθμούς υπάρχει πάντα η ψυχή».

Στις εργασίες της Επιτροπής έκαναν παρεμβάσεις τα στελέχη του Τμήματος «Ελλάδα Κύπρος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Πανταζάτος από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Κριστιάνα Κοστινέσκου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν, επίσης, η γγ Δημοσίων Επενδύσεων, Κατερίνα Οικονόμου και ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, Χρήστος Κύρκογλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενώς στην άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, ενώ εξήραν την επιτυχή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Το ΕΣΠΑ δεν είναι ένας ψυχρός πίνακας αριθμών, αλλά εργαλείο αναγέννησης. Είναι δημόσια περιουσία που επιστρέφει στους πολίτες», σημείωσε στην τοποθέτησή του ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής εστιάζει στη μετατροπή των διαθέσιμων πόρων σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

Παρατήρησε ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει καταγραφεί εντυπωσιακή πρόοδος στην υλοποίηση του προγράμματος. Ειδικότερα, στο τέλος του 2023 οι αποφάσεις ένταξης ανέρχονταν στο 18,24%, οι νομικές δεσμεύσεις στο 10,82% και η απορρόφηση στο 5,28%. Σήμερα, τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν διαμορφωθεί σε 88,47%, 67,80% και 38,25%, με την Αττική να καταλαμβάνει, πλέον, την πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση πόρων. «Αυτό δεν έγινε μόνο του. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου, καθημερινής δουλειάς, συνεργασίας και μιας ξεκάθαρης πολιτικής επιλογής: Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ. Να μη μείνει καμία ευκαιρία αναξιοποίητη», επεσήμανε.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε, επίσης, στην αναθεώρηση του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2026 και προέβλεψε την ανακατανομή του 10% των διαθέσιμων πόρων προς νέες προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δράσεις για την προσιτή στέγαση, τη διαχείριση των υδάτων, τις υποδομές ασφάλειας, την ενίσχυση κρίσιμων τεχνολογιών και της ανταγωνιστικότητας. «Η Αττική δεν μπορεί να σχεδιάζει με όρους του χθες. Οφείλει να σχεδιάζει με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο», υποράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για τη συμβολή του στην ισόρροπη και αναλογική ανακατανομή πόρων, αλλά και στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση καθοριστικών έργων σε κάθε γειτονιά του λεκανοπεδίου.

Παρουσιάζοντας ενδεικτικά παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με συνολική χρηματοδότηση 95,5 εκατ. ευρώ. Το έργο υδροδότησης της Κινέτας, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, καθώς και η βελτίωση της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, ύψους 40 εκατ. ευρώ, ένα έργο που συνδυάζει την οδική ασφάλεια με την αντιπλημμυρική προστασία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κοινωνικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος, σημειώνοντας ότι «η ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο». Για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Μεσογείου, προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ, είπε πως επανήλθε σε τροχιά υλοποίησης χάρη στις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ολοκληρώνοντας, ο περιφερειάρχης μίλησε για τη νέα προγραμματική περίοδο και τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει ισχυρή και να συνεχίσει να στηρίζεται στον ενεργό ρόλο των περιφερειών. «Αυτό διεκδικούμε: Έναν ισχυρό, προστατευμένο προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής, δίκαιη κατανομή πόρων, σεβασμό στην επικουρικότητα και στην αυτοδιοικητική αυτονομία», επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν μπορούν οι περιφέρειες να σηκώνουν το βάρος κλιματικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής συνοχής, των υποδομών, της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά να μένουν έξω από τον πραγματικό σχεδιασμό και τη λήψη των αποφάσεων. Οι οποιεσδήποτε σκέψεις για κατάργηση των περιφερειακών προγραμμάτων είναι προσβολή στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές περιφέρειες με πόρους, αρμοδιότητες και ευελιξία. Χωρίς ισχυρές περιφέρειες δεν υπάρχει κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη».

Λίνα Μενδώνη: «Οι επενδύσεις στον πολιτισμό λειτουργούν ως καταλύτες βιώσιμης ανάπτυξης»

Στην ομιλία της, η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη από τις επενδύσεις στον πολιτισμό και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία υπογραμμίζοντας: «Ο πολιτισμός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για οικονομική ανάκαμψη, κοινωνική πρόοδο και βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Η αποτελεσματική αξιοποίησή του δεν αφορά μόνο στην υλοποίηση επιμέρους έργων και δράσεων. Αφορά στη διαμόρφωση των συνθηκών για μια βιώσιμη, ανθεκτική και κοινωνικά συνεκτική ανάπτυξη στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας και κατ' επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Προγραμματική Περίοδος 2028-2034 θα διαμορφωθεί υπό διαφορετικές συνθήκες για την Ευρώπη. Η κλιματική κρίση, η ενεργειακή μετάβαση, η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ένα νέο και ασταθές παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον καθορίζουν τις νέες προτεραιότητες της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να αγωνιστούμε, ώστε ο πολιτισμός να έχει τη διακριτή και ισχυρή θέση που δικαιούται. Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε έργα πολιτισμού αποδίδει πολλαπλάσιο όφελος στην οικονομία. Στην Αττική, μάλιστα, ο σχετικός πολλαπλασιαστής ανέρχεται σε 3,61, ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργούνται ή διατηρούνται χάρη στις πολιτιστικές επενδύσεις».

Οι υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ ως βάση περιφερειακής ανάπτυξης

Από την πλευρά της ΕΕ, ο κ. Πανταζάτος αναγνώρισε ότι «το πρόγραμμα είναι πρώτο σε απορρόφηση και βρίσκεται σε εξαιρετική πορεία» και συνεχάρη τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής «για τη δουλειά που έχει κάνει, τις προσκλήσεις που έχει εκδώσει και τις εντάξεις των έργων που έχει πραγματοποιήσει». Ανέφερε ότι οι εντατικοί ρυθμοί πρέπει να διατηρηθούν και τα επόμενα χρόνια, καθώς «αποδείξαμε ότι η πολιτική συνοχής είναι μια σύγχρονη πολιτική, που απαντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η κ. Κοστινέσκου, παρατήρησε ότι «η κοινωνική πολιτική εξελίσσεται διαρκώς, προσαρμοζόμενη στις νέες ανάγκες και προκλήσεις. Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση της φτώχειας τα επόμενα χρόνια, μέσα από συντονισμένες δράσεις και συνεργασίες». Τόνισε την ανάγκη δημιουργίας καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, χαρακτηρίζοντας «καθοριστική τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής».

Τέλος ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021-2027», Δημήτρης Δρόσης, παρουσιάζοντας στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος σείωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί το 93,88% των προσκλήσεων, ενώ έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 1.633 πράξεις με 2.482 υποέργα, γεγονός που κατατάσσει την Αττική «στην πρώτη θέση σε απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων πανελλαδικά, μεταξύ όλων των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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