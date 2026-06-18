Πώς δρούσε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης - Ο πατέρας, οι γιοι και οι 58 λογαριασμοί σε 12 χώρες

Του Μάκη Συνοδινού

Στη «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν μέλη διεθνούς κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, τα οποία απαριθμούσαν περισσότερους από 86.000 πελάτες, ενώ τα παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες βρίσκονται ένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, αλλά και δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο ιδιωτικών υπαλλήλων φέρεται πως είχε στήσει «οικογενειακή» επιχείρηση, καθώς συμμετείχαν και οι δύο του γιοι.

Λάτρεις της χλιδάτης ζωής φαίνεται πως ήταν τα μέλη του κυκλώματος, καθώς με τα παράνομα έσοδα επένδυαν σε ακίνητα, σε πανάκριβα αυτοκίνητα και σε πολυτελείς διακοπές.

58 λογαριασμοί σε 12 χώρες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Στο στόχαστρο της πολύμηνης έρευνας των αξιωματικών του ελληνικού FBI έχουν μπει τα αστρονομικά ποσά που κέρδιζε παράνομα το κύκλωμα, καθώς προέκυψε πως υπήρξε «ροή» χρήματος από 58 λογαριασμούς σε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα και βρίσκονται σε Λουξεμβούργο, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Βρετανία, Ολλανδία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Γερμανία, Εσθονία και Βόρεια Μακεδονία.

Μάλιστα όπως προέκυψε από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, αξιοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιακά πορτοφόλια, προπληρωμένα μέσα συναλλαγών και λοιπές εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων, ενώ μέρος των πληρωμών πραγματοποιούνταν απευθείας σε μετρητά από τους συνδρομητές των παράνομων υπηρεσιών.

Από το 2017 είχε απλώσει τα πλοκάμια του το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τα 2017 είχαν αναπτύξει μία ιδιαίτερα οργανωμένη και πολυεπίπεδη υποδομή παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου (IPTV), η οποία λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών streaming.

Ακολούθως, με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και κατάλληλα διαμορφωμένων συστημάτων αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο αυτό και το αναμετέδιδαν παράνομα μέσω διαδικτύου στους «συνδρομητές» τους, παρέχοντας πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και λοιπό ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών.

Για την υποστήριξη της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας είχαν αναπτύξει εκτεταμένη δικτυακή υποδομή αποτελούμενη από διακομιστές, εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής τοποθεσίας των συστημάτων τους, καθώς και συστηματική εναλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων (domains), προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους και να παρακάμπτουν τα μέτρα αποκλεισμού που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές και τους νόμιμους παρόχους.

Παράλληλα, η οργάνωση διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης συνδρομητών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η καταχώριση νέων πελατών, η ενεργοποίηση και ανανέωση συνδρομών, η διαχείριση των λογαριασμών χρηστών και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκτός των 7 συλληφθέντων, επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες – συνδρομητές της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

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