Ερντογάν: «Κατάφωρη πρόκληση» η επίθεση του Ιράν - Το Ισραήλ επιχειρεί να σύρει την περιοχή στην καταστροφή

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στην «παραβατικότητα του Ισραήλ, η οποία στοχεύει στην παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας. 

Ερντογάν: Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιχειρεί να σύρει την περιοχή στην καταστροφή

Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν είναι μια κατάφωρη πρόκληση δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιχειρεί να σύρει την περιοχή στην καταστροφή, προειδοποίησε. 

«Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο γείτονά μας Ιράν αποτελούν μια κραυγαλέα πρόκληση που αγνοεί το διεθνές δίκαιο». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
