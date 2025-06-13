Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν είναι μια κατάφωρη πρόκληση δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιχειρεί να σύρει την περιοχή στην καταστροφή, προειδοποίησε.
Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βάλει τέλος στην «παραβατικότητα του Ισραήλ, η οποία στοχεύει στην παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
«Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο γείτονά μας Ιράν αποτελούν μια κραυγαλέα πρόκληση που αγνοεί το διεθνές δίκαιο».
