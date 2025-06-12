Μήνυμα στήριξης της Ελλάδας στην Ουκρανία έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από την Οδησσό στο περιθώριο της 4ης Συνόδου Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η παρουσία μου εδώ στέλνει και ένα πολλαπλό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία», ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και τον δημοσιογράφο Κώστα Ονισένκο.

«Αυτό το οποίο επείγει είναι να πάμε σε μια κατάπαυση του πυρός, όπως την έχει αποδεχτεί ο Πρόεδρος Ζελένσκι αλλά δυστυχώς δεν την έχει αποδεχτεί ακόμα ο Πρόεδρος Πούτιν και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια ειρήνη, η οποία θα πρέπει να γίνει όμως με δίκαιους όρους, με τους όρους της Ουκρανίας, και όχι σε συνθήκες απόλυτης συνθηκολόγησης», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «το γεγονός ότι το ReArm Europe -όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- γίνεται πια πραγματικότητα, οφείλεται και σε έναν βαθμό στη μεγάλη πίεση την οποία έχει ασκήσει διαχρονικά η ελληνική κυβέρνηση» και τόνισε πως «είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πια ότι πρέπει να επενδύσει στην κοινή της άμυνα».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως οποιαδήποτε χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον τον κίνδυνο υβριδικού πολέμου/προπαγάνδας. «Είναι η νέα πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε από εδώ και στο εξής».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

Κώστας Ονισένκο: Κύριε Πρωθυπουργέ, πείτε μου καταρχάς, ποια είναι η γενική αίσθηση από αυτή τη Σύνοδο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς θέλω να θυμίσω ότι αυτή η Σύνοδος μεταξύ των κρατών της Nοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας ήταν μια ιδέα της ελληνικής κυβέρνησης. H πρώτη Σύνοδος είχε λάβει χώρα στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023 και καθιερώθηκε ως θεσμός και με μεγάλη χαρά βρίσκομαι για δεύτερη φορά στην Οδησσό. Όπως ξέρετε, η Οδησσός είναι μια πόλη η οποία είναι ταυτισμένη με την ελληνική ιστορία και κατά συνέπεια η παρουσία μου εδώ στέλνει και ένα πολλαπλό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία.

Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επείγει είναι να πάμε σε μια κατάπαυση του πυρός, όπως την έχει αποδεχτεί ο Πρόεδρος Ζελένσκι αλλά δυστυχώς δεν την έχει αποδεχτεί ακόμα ο Πρόεδρος Πούτιν και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια ειρήνη, η οποία θα πρέπει να γίνει όμως με δίκαιους όρους, με τους όρους της Ουκρανίας, και όχι σε συνθήκες απόλυτης συνθηκολόγησης.

Κώστας Ονισένκο: Η ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα φαίνεται ότι σιγά-σιγά γίνεται αποδεκτή και από άλλες χώρες. Θα δούμε κάποια πρακτικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, το γεγονός ότι το ReArm Europe -όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- γίνεται πια πραγματικότητα, οφείλεται και σε έναν βαθμό στη μεγάλη πίεση την οποία έχει ασκήσει διαχρονικά η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου η Ευρώπη να πάρει πιο σοβαρά τα ζητήματα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ήδη η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θα έχουμε 500 εκατομμύρια πρόσθετες δαπάνες που δεν θα συνυπολογίζονται στους στόχους του ελλείμματος για τον επόμενο χρόνο και εξετάζουμε και τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία για να δούμε αν και με ποιον τρόπο ενδεχομένως μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.

Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πια ότι πρέπει να επενδύσει στην κοινή της άμυνα. Όμως, δεν φτάνει αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα χρειαστεί και ένα συμπληρωματικό πρόσθετο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, να δανειστεί η Ευρώπη δηλαδή όπως το έκανε και στην περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να στηρίξει κοινά έργα, τα οποία αφορούν την Ευρώπη αμυντικά, συνολικά.

Δεν αρκούν μόνο οι εθνικοί προϋπολογισμοί ή και το SAFE όπου ουσιαστικά μιλάμε για δάνεια, όχι επιχορηγήσεις, για να καλυφθεί το αμυντικό κενό το οποίο έχει η Ευρώπη σήμερα.

Κώστας Ονισένκο: Στη Σύνοδο ακούστηκε από διάφορες χώρες ο κίνδυνος υβριδικού πολέμου/προπαγάνδας. Θεωρείτε ότι και η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο προφανώς απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν πολλαπλές εκστρατείες παραπληροφόρησης, παρέμβασης στα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι η νέα πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε από εδώ και στο εξής.

Και θα πρέπει προφανώς και οι ίδιοι οι πολίτες να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, πολύ πιο υποψιασμένοι και να ελέγχουν τις πληροφορίες οι οποίες διακινούνται από τα μέσα μαζικής δικτύωσης με κάποια σχετική ευθυκρισία. Για να το πω πολύ απλά, να μην πιστεύουμε πάντα από την πρώτη στιγμή οτιδήποτε βλέπουμε και οτιδήποτε μπορεί να κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο.



