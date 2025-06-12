Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν τραυματίες και ασθενείς αιχμαλώτους πολέμου

Η Ουκρανία και η Ρωσία αντάλλαξαν άλλη μια ομάδα ασθενών και σοβαρά τραυματισμένων στρατιωτών την Πέμπτη, δήλωσαν αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το Κίεβο και η Μόσχα συμφώνησαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και σορών χιλιάδων νεκρών στρατιωτών κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Από τότε, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν ανταλλάξει δεκάδες αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως άτομα κάτω των 25 ετών, σοβαρά τραυματισμένους και ασθενείς.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα επέστρεψαν από την Ουκρανία, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έγιναν στις 2 Ιουνίου.

«Τους παρέχεται η απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική βοήθεια», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Την Τετάρτη, η Ουκρανία δήλωσε ότι ανέκτησε τις σορούς 1.212 σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία επέστρεψε τις σορούς 27 Ρώσων στρατιωτών.

