Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Όπως όλην την εβδομάδα, έτσι και σήμερα η κίνηση παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Συγγρού και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, όσοι ανεβαίνουν τον Κηφισό, αντιμετωπίζουν προβλήματα από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ όσοι την κατεβαίνουν από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ. Η άνοδος της Συγγρού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος του Αγ. Σώστη και η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα δυσκολεύει τους οδηγούς τόσο στο ύψος του Π. Φαλήρου όσο και στο Γκολφ Γλυφάδας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως-Καρόλου-Μάρνη και, τέλος, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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