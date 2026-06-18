Πώς συνδέεται το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών του 1919

Ο Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης στο ίδιο μέρος, όπου ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μια αποτυχημένη συνθήκη ειρήνης, σημειώνει το CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν στο ίδιο σημείο που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει τη συνθήκη η οποία, σύμφωνα με ιστορικούς, οδήγησε στην πολιτική του πτώση και έθεσε τις βάσεις για την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σχεδόν 107 χρόνια πριν, στις 28 Ιουνίου 1919, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον υπέγραψε τη Συνθήκη των Βερσαλλιών για τον τερματισμό του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία. Η συνθήκη, που υπογράφηκε επίσης από βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία, έβαλε επίσημα τέλος σε τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Γερμανία και τους συμμάχους της.

Ωστόσο, η συνθήκη είχε προβλήματα ήδη από τη σύλληψή της. Αντί για διαπραγματεύσεις, οι όροι επιβλήθηκαν στη Γερμανία. Προέβλεπαν την ανάληψη ευθύνης για την έναρξη του πολέμου, την απώλεια περισσότερων από 67.000 τ. χλμ. εδαφών, σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις, την παραχώρηση των υπερπόντιων αποικιών της και αυστηρούς περιορισμούς στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

Οι Γερμανοί εκπρόσωποι στη διάσκεψη της συνθήκης διαμαρτυρήθηκαν έντονα και την υπέγραψαν μόνο υπό την απειλή συμμαχικής εισβολής που θα ξεκινούσε μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η συνθήκη για να κερδίσει υποστήριξη στη γερμανική κοινή γνώμη και, όταν ανέλαβε την εξουσία, την αγνόησε και ξαναέχτισε τον γερμανικό στρατό.

Στις ΗΠΑ, η βασική συμβολή του Ουίλσον στη συνθήκη - η ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών - συνάντησε αντίθεση στο Κογκρέσο και στο αμερικανικό κοινό, λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μελλοντικούς πολέμους στο εξωτερικό.

Οι ψηφοφορίες για την επικύρωση στο Κογκρέσο απέτυχαν δύο φορές, το 1919 και το 1920, καταδικάζοντας τη Συνθήκη των Βερσαλλιών στις ΗΠΑ, και το 1921 η Ουάσιγκτον υπέγραψε μια ξεχωριστή ειρηνευτική συμφωνία με τη Γερμανία.

Ο Ουίλσον έκανε εκστρατεία σε όλη τη χώρα για την επικύρωση της συνθήκης, αλλά τα πάνω από 10.000 μίλια ταξιδιών το καλοκαίρι του 1919 εξάντλησαν την ενέργειά του, σύμφωνα με το Miller Center του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.

Στις 2 Οκτωβρίου υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έμεινε ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της προεδρίας του.



Πηγή: skai.gr

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