Η εθνική ομάδα της Αγγλίας έστειλε ηχηρό μήνυμα το βράδυ της Τετάρτης με το 4-2 επί της Κροατίας για τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, και το σύνολο του Τούχελ απέδειξε την ποιότητά του και την ορμή του για μια νέα μακρά πορεία σε ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση.

Ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία, οι Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ σκόραραν και τώρα τα «τρία λιοντάρια» θα κληθούν να δώσουν το δεύτερο παιχνίδι τους, το βράδυ της προσεχούς Τρίτης.

Για να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις μέρες και να κρατήσει τους παίκτες του σε καλό αγωνιστικό ρυθμό, ο Τόμας Τούχελ προγραμμάτισε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα ώστε να παίξουν κι εκείνοι που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής απέναντι στους Κροάτες.

Τα «τρία λιοντάρια» θα κοντραριστούν στο προπονητικό τους κέντρο με την Sporting Kansas City, με τη διάρκεια του παιχνιδιού να είναι μικρότερη από 90 λεπτά.

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