Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου για παράνομη μεταφορά οκτώ μεταναστών

Οκτώ αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη, χθες το πρωί, για παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Προηγήθηκε έλεγχος στην εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, με καταγωγή από Αφγανιστάν, Ιράκ, Μπουρκίνα Φάσο και Ερυθραία, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι διακινούμενοι φαίνεται πως είχαν παραληφθεί από την περιοχή του Έβρου.

Ο συλληφθείς, υπήκοος Αλβανίας, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν το όχημα κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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