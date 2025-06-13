Χαμάς: Το Ιράν «πληρώνει το τίμημα» για τη βοήθεια του στη Γάζα

Η Χαμάς δήλωσε ότι το Ιράν, ο στρατηγικός της σύμμαχος, «πληρώνει το τίμημα» για τη στήριξη των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στον δεκαετή αγώνα τους κατά του Ισραήλ, μετά τις μαζικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Παρασκευή κατά ιρανικών στόχων.

Η ηγεσία της Χαμάς έχει επανειλημμένως ευχαριστήσει το Ιράν για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή του, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023.

«Το Ιράν πληρώνει σήμερα το τίμημα για τις σταθερές του θέσεις υπέρ της Παλαιστίνης και της αντίστασης, καθώς και για την προσήλωσή του στην ανεξαρτησία της εθνικής του απόφασης», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε αντίποινα μετά την ισραηλινή επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής, η οποία έπληξε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και προκάλεσε τον θάνατο αρκετών ανώτερων διοικητών.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι επιχειρεί να αναχαιτίσει περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει σε ισραηλινό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram αργότερα την Παρασκευή ότι η οργάνωση θα σταθεί στο πλευρό του Ιράν στη σύγκρουσή του με το Ισραήλ.

«Ο σιωνιστής εχθρός τρέφει αυταπάτες αν νομίζει πως τέτοια ύπουλα πλήγματα μπορούν να υπονομεύσουν τα μέτωπα της αντίστασης ή να σταθεροποιήσουν τους σαθρούς πυλώνες αυτής της εύθραυστης οντότητας στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αντίθετα, συνεχίζει να διαπράττει στρατηγικά σφάλματα, που θα τον οδηγήσουν πιο κοντά στην αναπόφευκτη κατάρρευσή του, αν το θέλει ο Θεός».

Πηγή: skai.gr

