Το Κίεβο απαντά στον Πούντιν για τον στρατιωτικό νόμο: «Δεν αλλάζει τίποτα, συνεχίζουμε την απελευθέρωση των εδαφών μας»

Άμεση ήταν η απάντηση της Ουκρανίας λίγη ώρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν προέβη σε εμπρηστική κίνηση, υπογράφοντας διάταγμα για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές που προσαρτήθηκαν.

«Συνεχίζουμε με την απελευθέρωση και την ανακατάληψη των περιοχών μας» υπογράμμισε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ.

«Η θέσπιση ''στρατιωτικού νόμου'' στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη θα πρέπει να θεωρείται μόνο ψευδονομιμοποίηση της λεηλασίας της ουκρανικής περιουσίας. Δεν αλλάζει τίποτα για μας: συνεχίζουμε την απελευθέρωση και την ανακατάληψη των εδαφών μας» σημείωσε ειδικότερα στο Twitter.

"Martial law" implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another "regrouping". This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation and deoccupation of our territories.