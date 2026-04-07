Οι δυνάμεις της ισραηλινής Μεραρχίας 146 συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της πρώτης γραμμής άμυνας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων του βόρειου τμήματος της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της μεραρχίας έχουν εξουδετερώσει - σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο IDF, περίπου 130 τρομοκράτες και έχουν καταστρέψει περισσότερες από 1.000 τρομοκρατικές υποδομές.

תיעוד מיוחד מזיהוי המחבלים והמרדף עד לחיסולם: כחלק מפעילות אוגדה 146 חוסלו כ-130 מחבלים ויותר מ-1,000 תשתיות הושמדו



כוחות אוגדה 146 ממשיכים את הפעילות בדרום לבנון לחיזוק קו ההגנה הקדמי לשמירה על ביטחון תושבי הצפון.

כוחות האוגדה חיסלו עד כה כ-130 מחבלים ויותר מ-1,000 תשתיות… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026

Σε διάφορες επιχειρήσεις, οι δυνάμεις εντόπισαν άτομα που αποτελούσαν άμεση απειλή, σύμφωνα με τους ισραηλινούς.

«Με ταχεία αντίδραση και αποτελεσματικό συντονισμό, οι στόχοι εξουδετερώθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με μονάδες επιτήρησης, αφού προηγουμένως επιχείρησαν να διαφύγουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά μαζί με ένα βίντεο από τον εντοπισμό.

Πηγή: skai.gr

