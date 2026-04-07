Το Ισραήλ καταγράφει τον εντοπισμό, την καταδίωξη και την εξουδετέρωση τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Μεραρχίας 146, ο IDF αναφέρει ότι εξουδετερώθηκαν περίπου 130 τρομοκράτες και καταστράφηκαν περισσότερες από 1.000 υποδομές

εντοπισμός τρομοκρατών

Οι δυνάμεις της ισραηλινής Μεραρχίας 146 συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της πρώτης γραμμής άμυνας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων του βόρειου τμήματος της χώρας.

Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της μεραρχίας έχουν εξουδετερώσει - σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο IDF, περίπου 130 τρομοκράτες και έχουν καταστρέψει περισσότερες από 1.000 τρομοκρατικές υποδομές.

Σε διάφορες επιχειρήσεις, οι δυνάμεις εντόπισαν άτομα που αποτελούσαν άμεση απειλή, σύμφωνα με τους ισραηλινούς.

«Με ταχεία αντίδραση και αποτελεσματικό συντονισμό, οι στόχοι εξουδετερώθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με μονάδες επιτήρησης, αφού προηγουμένως επιχείρησαν να διαφύγουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά μαζί με ένα βίντεο από τον εντοπισμό.

Πηγή: skai.gr

