Ρόδος: Συνελήφθη 51χρονος καταζητούμενος από την Interpol για απάτη και εγκληματική οργάνωση

Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Interpol, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Αναζητούνταν μέσω της Interpol Ρωσίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας καταζητούνταν έπειτα από αίτημα της Interpol Ρωσίας. Οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης οικονομικής έκτασης που φέρεται να τελέστηκε από οργανωμένη ομάδα, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών

Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που καταζητούνται από δικαστικές αρχές άλλων κρατών.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.



Πηγή: skai.gr

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