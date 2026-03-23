Τρομακτικό βίντεο από τριπλό χτύπημα του IDF στην Ντάχια

Νέο βίντεο είδε πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας από την τριπλή επίθεση του Ισραηλινού στρατού (IDF) στην πόλη Ντάχια του Λιβάνου.

Στο βίντεο φαίνονται εκρήξεις από πυραύλους που τραντάζουν το κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ντάχια είναι ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Βηρυτού, και είναι γνωστή ως το κύριο προπύργιο και το κέντρο επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, κάτι που καθιστά συχνά στόχο για στρατιωτικές επιχειρήσεις και αεροπορικές επιθέσεις.

