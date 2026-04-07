Νεότερες πληροφορίες για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη έδωσαν στη δημοσιότητα Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις διασυνδέσεις των δραστών και στα κίνητρα της επίθεσης, η οποία αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, αποκάλυψε στοιχεία για την ταυτότητα και το παρελθόν των εμπλεκομένων. Όπως ανέφερε, οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο όχημα. Επιπλέον, ένας εξ αυτών φέρεται να είχε σχέσεις με θρησκευτική οργάνωση (σ.σ. υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για το Ισλαμικό Κράτος), ενώ ένας από τους δύο που είναι αδέλφια είχε παρελθόν σχετικό με υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα, η τουρκική Δικαιοσύνη αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας επίσημη έρευνα για το περιστατικό. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, γνωστοποίησε ότι η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διόρισε έναν αντεισαγγελέα και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως τόνισε, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, διαμηνύεται ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να επηρεάσει την αποφασιστικότητα της χώρας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Ντουράν, υπογράμμισε ότι η επίθεση δεν θα κάμψει την επιμονή της Τουρκίας για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, διαβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες προσέγγισε με όχημα το προξενείο στην περιοχή Λεβέντ και άνοιξε πυρ από απόσταση περίπου 70 μέτρων. Οι αστυνομικές δυνάμεις ανταπέδωσαν άμεσα, ενώ ισχυρές ενισχύσεις έσπευσαν στο σημείο.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ καταδίκασε έντονα την επίθεση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τέτοιες ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για την άμεση αντίδρασή τους, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν θα επηρεάσει τη στάση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

