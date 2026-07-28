Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια της Κορινθίας, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ιδιότητα του 67χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορινθίας Κώστας Κατεμής, ο 67χρονος «δεν φαίνεται ως εργαζόμενος της επιχείρησης», ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε περιστασιακή εμπλοκή με τη μονάδα για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης.

«Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει, ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα προσήλθαν σε δομές υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις: του 47χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του 46χρονου τεχνικού ασφαλείας και ενός ακόμη 46χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο επιβλέποντα λειτουργίας του χώρου.

Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται σε εξέλιξη από το ανακριτικό κλιμάκιο Κορινθίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε χώρο όπου υπήρχαν δεξαμενές, καθώς φέρεται να υπήρχε και εγκατάσταση προπανίου, ενώ οι αρχές διερευνούν αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός», σημειώνοντας ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση 10 έως 15 χιλιομέτρων.

Όπως ανέφερε, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση λειτουργούσε για περίπου 15 με 20 χρόνια χωρίς, όπως είπε, να έχει δημιουργήσει προβλήματα μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

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