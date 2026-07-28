«Αστακός» το Μπράιτον ενόψει του Pride

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι βρετανικές αρχές ενόψει του φεστιβάλ υπερηφάνειας στην πόλη του Μπράιτον, μιας από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του είδους στην Ευρώπη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο της επίθεσης στο Βερολίνο.

Ένοπλοι αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στους δρόμους της αγγλικής πόλης, που αναμένεται να πλημμυρίσουν με πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σάσεξ τόνισε ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών της πόλης παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα.

«Θα εργαστούμε ακούραστα αυτή την εβδομάδα και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι ασφαλείς. Ενθαρρύνουμε όλους όσους παρευρεθούν στο Pride να απολαύσουν τους εορτασμούς, να προσέχουν ο ένας τον άλλον και να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης των αρχών, θα αναπτυχθούν ένστολοι και αστυνομικοί με πολιτικά, καθώς και ειδικές ομάδες με ένοπλους αστυνομικούς.

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Μπράιτον και Χόουβ, Μπέλα Σάνκι, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τις επιθέσεις στο Pride του Βερολίνου και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν. Συνεργαζόμαστε στενά με τους διοργανωτές, την αστυνομία του Σάσεξ και τους άλλους συνεργάτες μας για να διατηρήσουμε όλους ασφαλείς. Ανυπομονούμε το Pride να αποτελέσει έναν εορτασμό της ποικιλομορφίας, της χαράς και, πάνω απ' όλα, της ενότητας της κοινότητάς μας».



Πηγή: skai.gr

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