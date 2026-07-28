Γερμανία: «Aπειλούντες» εξτρεμιστές στο ραντάρ των αρχών

Στα γερμανικά τους αποκαλούν «Gefährder», δηλαδή απειλούντες εξτρεμιστές, που αποτελούν δυνητικά δράστες επιθέσεων εναντίον της δημόσιας ασφάλειας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκε και ο Αμπντούλ Β. που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο τη φονική επίθεση στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Pride.



Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε στο ενημερωτικό δίκτυο RND από την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA) αυτή τη στιγμή υπάρχουν 410 άτομα στη Γερμανία καταγεγραμμένα ως ισλαμιστές εξτρεμιστές, που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Στον αριθμό αυτό προστίθενται 65 ακροδεξιοί εξτρεμιστές και 17 ακροαριστεροί.

Υποστηρικτές πιθανών επιθέσεων

Άτομα που καταγράφονται ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια („Gefährder") είναι εκείνα που θεωρούνται ικανά να διαπράξουν σοβαρές πράξεις βίας, όπως επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος της ΒΚΑ τόνισε ότι η ταξινόμηση γίνεται από τα επιμέρους ομοσπονδιακά κρατίδια: «Οι λόγοι για την ταξινόμηση κάποιου ως απειλής ποικίλλουν και υπόκεινται σε ατομική αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των πιθανών απειλών και των σχετικών προσώπων κυμαίνεται».



Επεσήμανε επίσης ότι «ο αριθμός των πιθανών απειλών και των σχετικών προσώπων από μόνος του δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με το επίπεδο απειλής».

Πολυάριθμες κλήσεις από οικογένειες

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) στο συμβουλευτικό κέντρο της Νυρεμβέργης για την πρόληψη του ριζοσπαστισμού και του ισλαμισμού κατέγραψε 165 ερωτήματα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. «Η ανάγκη για συμβουλευτική από άτομα που επικοινωνούν με το πανεθνικό κέντρο με ερωτήσεις σχετικά με μορφές ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης παραμένει υψηλή - συγκρίσιμη με τα στοιχεία του 2023», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας. Ο συνολικός αριθμός ερωτημάτων για εκείνο το έτος ήταν 374.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, περισσότερες από τις μισές ερωτήσεις το 2025 προήλθαν από ιδρύματα όπως σχολεία και σχεδόν το 43% από το οικογενειακό περιβάλλον των υπόπτων για ριζοσπαστικοποίηση ατόμων. «Οι γονείς αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα όσων ζητούν συμβουλές». Η μέση ηλικία των υπόπτων για ριζοσπαστικοποίηση ατόμων το 2025 ήταν λίγο κάτω από 19 έτη, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι έντονο στις νεαρές ηλικίες.

Η επίδραση του πολέμου

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε αποτέλεσαν σημείο καμπής τέτοιων φαινομένων, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος. Ως συνέπεια, η κοινωνική ευαισθητοποίηση για τον «εξτρεμισμό» αυξάνεται, «οδηγώντας σε μεγαλύτερο αριθμό κλήσεων». Το Κέντρο Συμβουλευτικής κατά της Ριζοσπαστικοποίησης παραπέμπει πιο επείγουσες περιπτώσεις σε περιφερειακά κέντρα συμβουλευτικής. Ένα από αυτά τα κέντρα, το Δίκτυο Πρόληψης Βίας (VPN) στο Βερολίνο, είχε επαφή με τον δράστη της επίθεσης στην Christopher Street Day του Βερολίνου, τον 21χρονο Αμπντούλ.



Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος βρισκόταν στο ραντάρ των αρχών δεν μπόρεσε να προβλεφθεί και να αποτραπεί η φονική του επίθεση, κάτι που απασχολεί από την περασμένη Κυριακή έντονα τον δημόσιο διάλογο, με πολιτικούς της κυβέρνησης να ζητούν την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων ατόμων.



Πηγή: RND

Πηγή: Deutsche Welle

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