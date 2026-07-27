Justin και Hailey Bieber: Η πολυτελής απόδραση στην Ελλάδα με τον γιο τους, ο καφές στο Πόρτο Χέλι και η ψαροταβέρνα στις Σπέτσες

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Justin Bieber, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με την εμφάνισή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φαίνεται πως είχε ήδη έρθει η στιγμή για λίγες ημέρες χαλάρωσης. Και για ακόμη μία φορά, η Ελλάδα ήταν ο προορισμός που επέλεξαν ο ίδιος και η Hailey Bieber για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το διάσημο ζευγάρι έχει δείξει και στο παρελθόν την αγάπη του για τη χώρα μας. Το 2021 είχαν επισκεφθεί τη Μήλο, μοιραζόμενοι τότε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, ενώ δεν είχαν κρύψει τον ενθουσιασμό τους, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό νησί ως έναν πραγματικό «παράδεισο».

Αυτή τη φορά, ο Justin και η Hailey ταξίδεψαν στην Ελλάδα μαζί με τον γιο τους Jack επιλέγοντας για τη διαμονή τους πολυτελές ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασαν τις πρωινές ώρες με ιδιωτική πτήση, επιλέγοντας να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.

O Justin και η Hailey Bieber στo Πόρτο Χέλι

Πριν κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο τους, έκαναν μια σύντομη στάση σε γνωστή καφετέρια της περιοχής. Με διακριτικότητα, η ομάδα ασφαλείας τους φρόντισε να παραλάβει τις παραγγελίες τους, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Άλλωστε, είναι γνωστή η αδυναμία της Hailey Bieber στον latte, τον οποίο συχνά απολαμβάνει και μοιράζεται μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι έφτασε στο ξενοδοχείο, όπου κυκλοφόρησαν μακρινές φωτογραφίες που τους έδειχναν να απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

O Justin και η Hailey Bieber στις Σπέτσες

Η ελληνική τους απόδραση συνεχίστηκε στις Σπέτσες, όπου πραγματοποίησαν χαλαρή βόλτα στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο Justin και η Hailey ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί και προσιτοί, σταματώντας με χαμόγελο για να φωτογραφηθούν με όσους θαυμαστές τους το ζήτησαν.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, επισκέφθηκαν γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα, όπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικές γεύσεις, επιλέγοντας φρέσκο ψάρι και παραδοσιακά πιάτα της τοπικής κουζίνας, ολοκληρώνοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο μία ακόμη καλοκαιρινή εμπειρία στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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