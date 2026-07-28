Ιταλία: Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα από σήμερα – Θερμοκρασίες άνω των 40°C και «τροπικές νύχτες» έως τις αρχές Αυγούστου

Η Ιταλία ετοιμάζεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα, το τέταρτο από την αρχή του φετινού καλοκαιριού, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο ακραίας ζέστης που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 7 ή 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ιταλικών μετεωρολογικών υπηρεσιών, θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης θα καλύψουν σταδιακά ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν από 8 έως και 12 βαθμούς υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, επαναφέροντας συνθήκες ακραίας θερμικής καταπόνησης.

Πρώτα ο Νότος και το Κέντρο, στη συνέχεια ολόκληρη η χώρα

Η νέα θερμή εισβολή θα επηρεάσει αρχικά τη νότια και την κεντρική Ιταλία, πριν επεκταθεί προς τις βόρειες περιφέρειες μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, εκτός από τις πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα δύσκολες θα είναι και οι νυχτερινές ώρες, καθώς η ζέστη θα παραμένει έντονη εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, δημιουργώντας τις λεγόμενες «τροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί σε επίπεδα που επιτρέπουν την ανακούφιση του ανθρώπινου οργανισμού.

«Το καλοκαίρι του 2026 είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο»

Ιταλοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φετινό καλοκαίρι καταγράφει ήδη περισσότερα και μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως εξηγεί ο φυσικός της ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου του Τρέντο, Λορέντσο Τζιοβανίνι, τα διαστήματα ανάμεσα στις διαδοχικές θερμές εισβολές είναι πλέον ελάχιστα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στους υδάτινους πόρους, στη γεωργία αλλά και στη δημόσια υγεία. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες να συνεχιστούν και μετά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Αυξημένη ανησυχία για πυρκαγιές και την υγεία

Ο νέος καύσωνας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιταλία και μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών και της παρατεταμένης ξηρασίας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ το ιταλικό υπουργείο Υγείας συνεχίζει να εκδίδει καθημερινά δελτία επικινδυνότητας για δεκάδες πόλεις, καλώντας ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους να περιορίσουν την έκθεσή τους στις ώρες αιχμής.



Πηγή: skai.gr

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