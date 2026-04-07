Λονδίνο: 16χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από τα Harrods

Αγόρι 16 ετών δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το Σάββατο κατά τη διάρκεια της πασχαλινής συνάντησης της κοινότητας των Travellers έξω από το πολυκατάστημα Harrods, στο Λονδίνο.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου και προσέλκυσε εκατοντάδες μέλη της κοινότητας από όλη την Βρετανία.

Ωστόσο, η εκδήλωση πήρε μια απρόσμενη τροπή καθώς σημειώθηκε συμπλοκή ανάμεσα σε ορισμένους από τους παρευρισκόμενους με αποτέλεσμα ο 16χρονος να τραυματιστεί από χτύπημα με μαχαίρι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Τα τραύματα δεν απειλούσαν τη ζωή του κι αργότερα πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με επιστολή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας προς τους κατοίκους της περιοχής, οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν «πολλαπλά επεισόδια που θα μπορούσαν να προκαλεσουν διατάξη της δημόσιας τάξης», ενώ δύο παμπ της περιοχής εκκενώθηκαν και έκλεισαν προσωρινά.

Η αστυνομία δημιούργησε ζώνη αποκλεισμού στο σημείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή μέχρι αργά το βράδυ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές κλήθηκαν στην στην περιοχή μετά τις 19:30 της μέρας εκείνης, έπειτα από αναφορές για μαχαίρωμα ανηλίκου.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μαζί με το ασθενοφόρο και, με τη συνδρομή ιδιωτικής ασφάλειας, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχει πλέον λάβει εξιτήριο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή βίντεο από το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους του Knightsbridge, ενώ αστυνομικοί καταδιώκουν νεαρούς.

Η συνάντηση έξω από το Harrods έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε παράδοση για την κοινότητα των Travellers. Πολλοί νέοι ταξιδεύουν στο Λονδίνο ντυμένοι με επώνυμα ρούχα και έντονο μακιγιάζ, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις αποτελούν ευκαιρία για γνωριμίες και εύρεση συντρόφου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της κοινότητας έχουν καταγγείλει ότι αντιμετωπίζουν προκατάληψη από ορισμένα καταστήματα και χώρους εστίασης, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τους επιτρέπεται η είσοδος ακόμη και στο Harrods.

Πηγή: skai.gr

