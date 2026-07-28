Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την άφιξή του στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιεί κρίσιμες επαφές με τις δύο πλευρές του νησιού.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί μήνυμα αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης.

«Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία «εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο», αναδεικνύοντας εκ νέου τη σημασία του ρόλου Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας στην εξίσωση.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Οι επαφές Γκουτέρες στη Λευκωσία

Ο κ. Γκουτέρες ξεκίνησε σήμερα τον κύκλο των επαφών του με τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στα Κατεχόμενα, όπου θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Το απόγευμα θα επισκεφθεί τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες. Η αυριανή κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν παρουσία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ θεωρείται το κρίσιμο σημείο της επίσκεψης, καθώς αναμένεται να αποτυπωθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά. Παρούσα ήταν επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ.

Πηγή: skai.gr

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