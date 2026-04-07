Η Ινδία ξεκίνησε μια τεράστια επιχείρηση για την καταμέτρηση ολόκληρου του πληθυσμού της - περίπου και των 1,4 δισεκατομμυρίων, σε μια απογραφή που αρχικά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω διοικητικών ζητημάτων.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι θα πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, ταξιδεύοντας σε μεγαλουπόλεις και απομακρυσμένα χωριά, για να καταγράψουν κάθε νοικοκυριό και κάτοικο της Ινδίας - και να συλλέξουν δεδομένα για τα κοινωνικά και οικονομικά τους χαρακτηριστικά, μεταδίδει το CNN.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 100 χρόνια, η έρευνα θα περιλαμβάνει και την καταγραφή της κάστας - μια αμφιλεγόμενη απόφαση καθώς ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω τους κοινωνικούς διχασμούς.

Η τελική καταμέτρηση δεν θα γίνει γνωστή πριν από το επόμενο έτος, αναδεικνύοντας την τεράστια κλίμακα ενός εγχειρήματος που επιχειρεί να σκιαγραφήσει μία από τις πιο πολυποίκιλες και σύνθετες κοινωνίες του κόσμου.

Πόσο συχνά διεξάγει η Ινδία απογραφή πληθυσμού;

Η Ινδία υποτίθεται ότι καταμετρά τον πληθυσμό της μία φορά κάθε δεκαετία, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια, μετά από μια καθυστέρηση το 2021 λόγω του κορωνοϊού και άλλων διοικητικών εμποδίων.

Στην τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, η Ινδία αριθμούσε λίγο πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους. Το Υπουργείο Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά τώρα ότι έχει ξεπεράσει την Κίνα και έχει γίνει το πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Η δημογραφική της εικόνα έχει επίσης υποστεί μια ιστορική μεταβολή. Επί του παρόντος, περισσότερο από το 40% των κατοίκων της Ινδίας είναι κάτω των 25 ετών, ενώ τα δεδομένα του ΟΗΕ τοποθετούσαν την εκτιμώμενη διάμεση ηλικία της χώρας το 2023 μόλις στα 28 έτη - σχεδόν μια δεκαετία μικρότερη από εκείνη της Κίνας.

Αυτό αντιπροσωπεύει αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «δημογραφικό μέρισμα» – την προοπτική για επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη που προκύπτει από μια ευνοϊκή μεταβολή στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού.

Πώς θα μετράει η Ινδία τους κατοίκους της;

Η απογραφή θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και θα καλύψει και τις 26 πολιτείες και τα ομοσπονδιακά διοικούμενα εδάφη της Ινδίας.

Αρχικά, οι αξιωματούχοι θα συγκεντρώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των νοικοκυριών σε όλη την Ινδία, τις παροχές στο καθένα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτά.

Η δεύτερη φάση, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, θα συλλέξει δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τους μισθούς, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και τη γονιμότητα.

Οι εργαζόμενοι θα ταξιδέψουν σε σχεδόν 640.000 χωριά και 10.000 πόλεις, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Και οι δύο φάσεις θα απαιτούν από τους εργαζόμενους - κυρίως δασκάλους και κυβερνητικούς αξιωματούχους - να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να συλλέγουν πληροφορίες. Οι αξιωματούχοι, για πρώτη φορά, θα υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα ηλεκτρονικά μέσω μιας εφαρμογής για κινητά.

Τι θα ρωτούν;

Ενώ η Ινδία ανεβαίνει ραγδαία στην παγκόσμια οικονομική κατάταξη – με μια οικονομία ύψους σχεδόν 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο και μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών – η ευημερία της είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη και η φτώχεια παραμένει εκτεταμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικείμενη απογραφή θα παράσχει κρίσιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του πληθυσμού.

Όταν ο βρετανικός αποικιακός μηχανισμός επιχείρησε για πρώτη φορά να καταμετρήσει τον πληθυσμό της Ινδίας το 1872, η έρευνα περιελάμβανε μια λίστα 17 ερωτήσεων που κάλυπταν βασικούς δείκτες όπως ηλικία, θρησκεία και επάγγελμα. Φέτος, οι άνθρωποι θα κληθούν να απαντήσουν σε 33 ερωτήσεις μόνο στην πρώτη φάση.

Οι αρχές σχεδιάζουν να αξιολογήσουν τις βασικές συνθήκες διαβίωσης συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τα υλικά στέγασης, το καθεστώς ιδιοκτησίας κατοικίας και την πρόσβαση σε βασικές παροχές όπως καθαρό πόσιμο νερό, αποχέτευση και καύσιμα για μαγείρεμα.

Θέλουν επίσης να μάθουν αν αυτά τα νοικοκυριά έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, smartphone και τι είδους όχημα διαθέτουν.

Το ζήτημα της κάστας

Για πρώτη φορά από το 1931, η Ινδία θα καταμετρήσει την κάστα στην απογραφή της – ένα σύστημα κοινωνικής ιεραρχίας 1.000 ετών.

Η συμπερίληψή του είναι αμφιλεγόμενη και έχει οδηγήσει σε συζήτηση σχετικά με το εάν η καταμέτρηση θα ενισχύσει την κοινωνική δικαιοσύνη ή θα εμβαθύνει τους διαχωρισμούς.

Το σύστημα των καστών έχει ρίζες στις ινδουιστικές γραφές και ιστορικά ταξινομούσε τον πληθυσμό σε μια ιεραρχία κατά τη γέννηση η οποία καθόριζε το επάγγελμά τους, το πού μπορούσαν να ζήσουν και ποιον μπορούσαν να παντρευτούν. Σήμερα, πολλοί μη Ινδουιστές στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων Μουσουλμάνων, Χριστιανών, Τζαϊνιστών και Βουδιστών, ταυτίζονται επίσης με ορισμένες κάστες.

Η Ινδία εφαρμόζει ποσοστώσεις που εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο και εισαγωγές σε σχολεία για άτομα από κατώτερες κάστες, και η καταμέτρηση αυτών των ομάδων θεωρείται από ορισμένους ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της πολιτικής εκπροσώπησης και της ευημερίας αυτών των ομάδων.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι σύμφωνοι, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι το έθνος θα πρέπει να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτές τις ταμπέλες αντί να τις «επισημοποιεί».

Πηγή: skai.gr

