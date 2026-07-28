ΟΠΑ: Χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ για αγορά ακινήτου και νέες στεγαστικές υποδομές

Το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ διαθέτει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), προκειμένου να αποκτήσει νέο ακίνητο που θα καλύψει τις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση, που υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προβλέπει τη χρηματοδότηση για την αγορά κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή όπου αναπτύσσει τη δραστηριότητά του το πανεπιστήμιο. Το κονδύλι καλύπτει, εκτός από την απόκτηση του ακινήτου, και τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής προσαρμογής των χώρων.

Νέοι χώροι για μέλη ΔΕΠ και διοικητικές υπηρεσίες

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη στέγαση γραφείων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), καθώς και διοικητικών υπηρεσιών του ΟΠΑ, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Ζαχαράκη: «Η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αποτελεί σταθερή επιλογή»

Σε δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η πολιτεία δεν περιορίζεται στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των ιδρυμάτων, αλλά επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες υποδομές που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοικητική τους λειτουργία τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χρηματοδότηση της παιδείας συνιστά επένδυση στη γνώση, στις ευκαιρίες της νέας γενιάς και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2026-2030 του υπουργείου Παιδείας και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτίωση των υποδομών της ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών διδασκαλίας, έρευνας και διοικητικής υποστήριξης στα ελληνικά πανεπιστήμια.



Πηγή: skai.gr

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