Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ για την αυτοδιοίκηση συζητείται εδώ και μέρες στα πηγαδάκια της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο, εξαιτίας των προσκλήσεων που απευθύνθηκαν σε αυτοδιοικητικούς πρώτης γραμμής ώστε να παραστούν θεσμικά.

Η επικείμενη συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Χάρη Δούκα -ο οποίος θα δώσει το παρών στην εκδήλωση- ούτως ή άλλως αποτελεί είδηση που παίζει - και ενδεχομένως για ορισμένους δημιουργεί συνειρμούς.

Ωστόσο, πρόσκληση, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αρχικά την έκανε αποδεκτή. Τελικά όμως ο Περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε μόλις χτες ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ.

Πρόσκληση για να βρεθεί στο Σεράφειο έλαβε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ενώ όλα έδειχναν ότι ο δήμαρχος της συμπρωτεύουσας θα έδινε το παρών, μια μέρα πριν άλλαξε το πρόγραμμα του εντάσσοντας σε αυτό ραντεβού και συναντήσεις, όπως με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκέων Θεσσαλονίκης, Σίμος Δανιηλίδης, που επίσης έχει συνδέσει το όνομα του με το ΠΑΣΟΚ, είχε προσκληθεί, ωστόσο εξαρχής δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην εκδήλωση.

Στη λίστα των προσκεκλημένων βρισκόταν και ο Σταυρός Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και παρά την αρχικά θετική του διάθεση φαίνεται πως τελικά δεν αποδέχτηκε την πρόταση.

Μέχρι στιγμής με όσα έχουν γίνει γνωστά στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Τα βλέμματα της Κεντροαριστεράς ωστόσο είναι στραμμένα στο Σεράφειο καθώς αναμένεται με ενδιαφέρον ποιοι άλλοι αυτοδιοικητικοί θα δώσουν τελικά το παρών στην εκδήλωση.

Πηγή: skai.gr

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