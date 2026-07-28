Ο Μπάιντεν παραδέχτηκε πως είχε παράνομα στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα

Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου δημοσιοποίησαν ηχογραφήσεις τις οποίες ο Τζο Μπάιντεν προσπαθούσε επί χρόνια να κρατήσει μυστικές, καθώς στα ντοκουμέντα αυτά παραδέχεται πως κατείχε παράνομα απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν συνεντεύξεις μεταξύ του Μπάιντεν, ο οποίος είναι σήμερα 83 ετών, και του αόρατου συγγραφέα που έγραφε τα απομνημονεύματά του το 2017, με τίτλο «Promise Me, Dad».

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα κάτω», ακούγεται να λέει ο Μπάιντεν σε ένα σημείο της ηχογράφησης, η οποία έγινε τον Φεβρουάριο του 2017, έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ένας ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπίστωσε το 2024 ότι ο Μπάιντεν είχε κρατήσει απόρρητα έγγραφα, αλλά δεν πρότεινε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων και ένας συντηρητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το «Oversight Project», άσκησαν αγωγή για την απόκτηση των ηχογραφήσεων στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων από τον Μπάιντεν.

Αντιδρώντας στη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων, ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Τι Τζέι Ντουκλό, επέκρινε την πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι η κίνηση αυτή ήταν «το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παρούσα κυβέρνηση χρησιμοποιεί το υπουργείο ως όπλο για πολιτική εκδίκηση».

«Είναι λάθος, και ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν διαφωνεί με τη σημερινή απόφαση, σέβεται επίσης τα δικαστήρια και τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία σε μια υγιή δημοκρατία», πρόσθεσε.

Η ηχογράφηση έγινε κατά τη διάρκεια της σύνταξης των απομνημονευμάτων του 2017, τα οποία ο Μπάιντεν συνέγραψε με τον συν-συγγραφέα Μαρκ Ζβονίτσερ.

Σε ένα σημείο των ηχογραφήσεων διάρκειας άνω των δύο ωρών που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, ο Μπάιντεν λέει στον συγγραφέα: «Το επόμενο πράγμα που έχω εδώ είναι, ε, αυτό είναι απόρρητο».

Σε μια ηχογράφηση του Οκτωβρίου 2016, λέει στον Ζβονίτσερ: «Έχω εκτενείς σημειώσεις για αυτή την περίοδο… Αυτοί (ο Λευκός Οίκος) δεν γνώριζαν ότι τις έχω».

Εκείνη την εποχή, ο Μπάιντεν εξακολουθούσε να ασκεί τα καθήκοντα του αντιπροέδρου υπό τον Μπαράκ Ομπάμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν ως προέδρου από το 2021 έως το 2025, το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις ηχογραφήσεις.

Τον Μάιο, οι προσωπικοί του δικηγόροι άσκησαν αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις ηχογραφήσεις εμπιστευτικές, αλλά μετά από μια σειρά νομικών ήττων απέσυραν την αγωγή τους.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε για παράνομη διατήρηση εγγράφων στην οικία του στη Φλόριντα, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

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