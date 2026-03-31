Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 10:00 (ώρα Ν. Υόρκης· 17:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, μετά τους θανάτους τριών κυανόκρανων της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) και τους τραυματισμούς αρκετών ακόμη, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές.

Ο γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε αναφερθεί νωρίτερα χθες Δευτέρα στο αίτημα που σκόπευε να υποβάλει το Παρίσι μετά τα «σοβαρά συμβάντα» στον Λίβανο με θύματα στις τάξεις της προσωρινής δύναμης UNIFIL προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα.

Η γαλλική διπλωματία «καταδικάζει με τον πιο σθεναρό τρόπο τα πυρά» που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν προχθές και χθες τρεις κυανόκρανοι, τόνισε ο κ. Μπαρό μέσω X.

Liban : suite aux incidents gravissimes subis par les casques bleus de la FINUL, j'ai demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.



La France condamne avec la plus grande fermeté les tirs qui ont causé la mort, le 29 mars, d’un casque bleu… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 30, 2026

Η ειρηνευτική δύναμη, η οποία μετρά 8.200 στρατιωτικούς από 47 χώρες μέλη του ΟΗΕ, έχει βρεθεί σε διασταυρούμενα πυρά του Ισραήλ και του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν κι ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ από τη μια και την Ισλαμική Δημοκρατία από την άλλη, προχωρώντας σε επίθεση με πυραύλους και drones τη 2η Μαρτίου.

Έκτοτε, οι κυανόκρανοι έχουν δεχτεί πυρά επανειλημμένα.

«Η Γαλλία καταδικάζει επίσης τα σοβαρά συμβάντα στα οποία έγινε στόχος χθες (σ.σ. προχθές Κυριακή) το γαλλικό απόσπασμα της FINUL στην περιοχή Νακούρα», υπογράμμισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Μπαρό.

«Οι επιθέσεις κατά της ασφάλειας και οι εκφοβισμοί από πλευράς μελών του ισραηλινού στρατού εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ είναι γεγονότα απαράδεκτα και αδικαιολόγητα, ακόμη περισσότερο όταν τηρούνται οι διαδικασίες αποφυγής παράλληλων ενεργειών», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως η καταδίκη του Παρισιού μεταφέρθηκε «με τον πλέον έντονο τρόπο στον πρεσβευτή του Ισραήλ» στη Γαλλία.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό απαίτησε τα αντιμαχόμενα μέρη να σέβονται την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ.

Στον προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, από την 8η Οκτωβρίου 2023 ως τα τέλη Νοεμβρίου του 2024, η FINUL είχε κατηγορήσει τον ισραηλινό στρατό για «επανειλημμένα» και «εσκεμμένα» πυρά εναντίον θέσεών της.

Κυανόκρανοι έχουν αναπτυχθεί στο τμήμα της λιβανικής επικράτειας ανάμεσα στον ποταμό Λιτάνι και στα σύνορα με το Ισραήλ και το αρχηγείο τους είναι εγκατεστημένο στη Ρας αλ Νακούρα, κοντά στη μεθόριο.

Κυανόκρανος, μέλος των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, σκοτώθηκε προχθές Κυριακή όταν εξερράγη βλήμα «άγνωστης» προέλευσης κοντά στην παραμεθόρια κοινότητα Αντσίτ αλ Κουσάιρ. Χθες Δευτέρα, άλλοι δυο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη από «άγνωστη αιτία» στην Μπάνι Χαγιάν, άλλη λιβανική παραμεθόρια κοινότητα. Αρκετά ακόμη μέλη της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκαν.

Ντάνι Ντανόν: «Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο μάχης, να βλάπτει τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις και να παραβιάζει κατάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών του από κάθε απειλή στα βόρεια σύνορά του».

Ο Ισραηλινός πρέσβυς αναμένεται να λάβει τον λόγο κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Έρευνα των IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να ευθύνεται το κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και τονίζοντας πως η περιοχή όπου σκοτώθηκαν είναι εμπόλεμη ζώνη.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολά ή του ισραηλινού στρατού», ανέφερε αυτός ο τελευταίος μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

