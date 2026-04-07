Συγκλονίζει το βίντεο με ένα κορίτσι από τον Λίβανο να κρούει την καμπάνα μιας εκκλησίας σε ένα μήνυμα αλληλεγγύης εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων

After Israel reportedly told Druze and Christian leaders in southern Lebanon not to shelter their Shia Muslim neighbors, this Lebanese girl says, “We are all one.” pic.twitter.com/1hWFACJBYl April 6, 2026

Αφότου το Ισραήλ φέρεται να είπε στους Δρούζους και Χριστιανούς ηγέτες στον νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν στέγη στους Σιίτες Μουσουλμάνους γείτονές τους, η μικρή μουσουλμάνα δηλώνει με τη στάση της ότι «είμαστε όλοι ένα» εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων.

«Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι κατοικείται και ότι είμαστε όλοι ένα στον Λίβανο» δήλωσε η μικρή.

Τα πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται αδιάκοπα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές του ΟΗΕ (UNHCR, UNICEF) και του Λιβανικού Υπουργείου Υγείας πάνω από 1.200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους (περίπου το 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας). 390.000 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των εκτοπισμένων, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο υποσιτισμού και ψυχικού τραύματος. 180.000 Σύροι πρόσφυγες (που ζούσαν ήδη στον Λίβανο) και 20.000 Λιβανέζοι έχουν αναγκαστεί να περάσουν τα σύνορα προς τη Συρία για να σωθούν.

Πηγή: skai.gr

