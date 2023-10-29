Λογαριασμός
Το Ισράηλ καλεί τη Μόσχα να προστατεύσει "όλους τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους", μετά την εισβολή στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες», ανέφερε πηγή από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Νετανιάχου

Το Ισραήλ κάλεσε απόψε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ισραήλ
