Το Ισραήλ κάλεσε απόψε τη Ρωσία «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους», αφού πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ αναμένει από τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο απέναντι στους ταραξίες και σε κάθε υποκίνηση σε βία εναντίον των Εβραίων και των Ισραηλινών» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

