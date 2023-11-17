Το Ισραήλ δηλώνει ότι συμφώνησε να επιτρέψει να εισέρχονται στη Γάζα δύο βυτιοφόρα την ημέρα

Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει δύο βυτιοφόρα την ημέρα στη Γάζα για τις ανάγκες του ΟΗΕ, καθώς και για τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο έλαβε την απόφαση με βάση τη σύσταση του IDF και της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ και κατόπιν αιτήματος Αμερικανών αξιωματούχων.

Η δράση αποσκοπεί «να επιτρέψει την ελάχιστη συντήρηση που απαιτείται για τα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής για την πρόληψη πανδημιών που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την περιοχή, βλάπτοντας τους κατοίκους της Λωρίδας καθώς και τις δικές μας δυνάμεις ενδεχομένως εξαπλωνόμενες και στο Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι η κίνηση «θα προσφέρει στο Ισραήλ το απαραίτητο διπλωματικό περιθώριο ελιγμών για την εξάλειψη της Χαμάς».

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί την παράδοση των καυσίμων για να διασφαλίσει ότι δεν θα φτάσει στην τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

