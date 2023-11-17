Βρετανία: Υπέρ απόρριψης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Μπράβερμαν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η μέχρι πρότινος Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σουέλα Μπράβερμαν ασκεί πίεση με άρθρο της στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να λάβει πιο αυστηρά νομοθετικά μέτρα ώστε «να σταματήσει τις λέμβους» με παράτυπους μετανάστες στη Μάγχη.

Τον καλεί, μεταξύ άλλων, να άρει την ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η κα Μπράβερμαν αποπέμφθηκε προ ημερών από τον κ. Σούνακ και στην επιστολή αποχώρησής της εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του με αιχμές και για το μεταναστευτικό, το οποίο υπαγόταν στο χαρτοφυλάκιό της.

Ακολούθησε την Τετάρτη η απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο του κυβερνητικού σχεδίου άμεσης απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα ως «μη νόμιμου», λόγω του κινδύνου κακής μεταχείρισης ή επαναπροώθησης των ανθρώπων αυτών από την αφρικανική χώρα.

Ο κ. Σούνακ αντέδρασε λέγοντας ότι θα υπογράψει συνθήκες με το Κιγκάλι που θα απαγορεύει τις επαναπροωθήσεις, αλλά και ότι θα προωθήσει νόμο που θα ορίζει πως η Ρουάντα είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Με άρθρο της στην Telegraph που προκαλεί νέες συζητήσεις, η κα Μπράβερμαν ζητά αλλαγές στο νόμο περί Παράνομης Μετανάστευσης που η ίδια συνέταξε και προώθησε τον Ιούλιο.

Κάνει λόγο για πέντε αλλαγές, με κύριες την ανάληψη πρακτικών μέτρων ώστε να βελτιωθεί το σύστημα χορήγησης ασύλου της Ρουάντα για να αρθούν οι ανησυχίες του Ανώτατου Δικαστηρίου και τον αποκλεισμό «όλων των νομικών οδών αμφισβήτησης» του σχεδίου αποστολής αιτούντων άσυλο στην αφρικανική χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημα της πιο δεξιάς πτέρυγας του Συντηρητικού Κόμματος ότι «το σύνολο του (βρετανικού) νόμου περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και οι υπόλοιπες σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις ή νομοθεσίες, περιλαμβανομένης της Σύμβασης (των ΗΕ) για τους Πρόσφυγες, πρέπει να πάψουν να έχουν ισχύ».

Η κα Μπράβερμαν προσθέτει πως με το ισχύον νομικό πλαίσιο «δεν υπάρχει πλέον καμία πιθανότητα να σταματήσουν οι λέμβοι».

