Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) με ινδική σημαία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν άμεση γνώση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα στην προμήθεια αερίου μαγειρικής.

Παράλληλα, σύμφωνα με δύο από τις ίδιες πηγές αλλά και στοιχεία της Lloyd's List Intelligence, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου αναμένεται να φτάσει στην Ινδία το Σάββατο, μεταφέροντας πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Το πλοίο διέσχισε το Στενό του Ορμούζ περίπου την 1η Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

