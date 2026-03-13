Φωτογραφικό υλικό που δείχνει τον πρίγκιπα Άντριου και τον Λόρδο Πίτερ Μάντελσον να φορούν μπουρνούζια δίπλα στον καταδικασμένο για παιδοφιλία και εμπορία γυναικών, χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν, ήρθε στο φως της δημοσιότητας

Για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται καρέ όπου εμφανίζονται και οι τρεις μαζί.

Στην εικόνα, που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο του λεγόμενου «σκανδάλου Έπσταϊν», οι τρεις άνδρες κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι πάνω σε ξύλινο ντεκ, πίνοντας από κούπες που φέρουν τη σημαία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ITV News, η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε στη Μασαχουσέτη.

Η φωτογραφία δεν φέρει ημερομηνία, ωστόσο μοιάζει με άλλη εικόνα που περιλαμβανόταν στο λεγόμενο «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν, το οποίο δημοσιοποιήθηκε πέρυσι και φέρεται να απεικονίζει ξανά τον Μάντελσον – επίσης με μπουρνούζι – μαζί με τον Έπσταϊν.

Στο ίδιο βιβλίο, ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ φέρεται να είχε γράψει επιστολή προς τον Έπσταϊν στην οποία τον αποκαλούσε «καλύτερό του φίλο».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία εκτιμάται ότι τραβήχτηκε μεταξύ 1999 και 2000, πριν από τη φυλάκιση του Έπσταϊν το 2008 για την υπόθεση προώθησης ανήλικης σε πορνεία.

Οι σχέσεις μεταξύ Μάντελσον, Αντριου και Έπσταϊν, ήρθαν μπήκαν ακόμη περισσότερο «στο μικροσκόπιο» μετά τη δημοσιοποίηση πάνω από τριών εκατομμυρίων εγγράφων στην τελευταία δέσμη των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν». Το υλικό περιλαμβάνει πάνω από 2.000 βίντεο και περίπου 180.000 εικόνες.

Παρότι τα αρχεία δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιανουαρίου, ο τεράστιος όγκος των εγγράφων έχει ως αποτέλεσμα, νέες πληροφορίες να συνεχίζουν να αποκαλύπτονται σταδιακά.

