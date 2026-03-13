Η Κύπρος στοχεύει σε εξαγωγές φυσικού αερίου έως το 2028

Η Κύπρος θα μπορούσε να αρχίσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγές το 2028, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, ενισχύοντας την προσπάθεια της Ευρώπης για διαφοροποίηση και επέκταση των πηγών ενέργειας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επικεντρώνει την προσοχή στην ασφάλεια της προμήθειας.

Η αναταραχή στον Κόλπο έχει αυξήσει τις ανησυχίες σχετικά με τη διέλευση ενέργειας μέσω στρατηγικών σημείων, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Σχετικά με την ανάπτυξη του κυπριακού υπεράκτιου κοιτάσματος Cronos gas field, ο Δαμιανός δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters: «Ελπίζουμε να έχουμε φυσικό αέριο μέχρι το 2028».

Προτεραιότητα για όλη την ΕΕ

«Νομίζω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», είπε ο Δαμιανός. «Δεν μπορείς να είσαι εξαρτημένος από συγκεκριμένες περιοχές».

«Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά γενικά για την ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15-18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, αν και η ανάπτυξη είναι αργή, καθώς τα κοιτάσματα εκτείνονται σε πολλαπλά υπεράκτια τεμάχια και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos gas field, που ανακαλύφθηκε από την Eni και την TotalEnergies, περιέχει λίγο πάνω από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή να υποστηρίξουν εξαγωγές σε περιφερειακές αγορές.

Το κοίτασμα αναμένεται να αξιοποιηθεί μέσω της υπάρχουσας υποδομής στην Αίγυπτο, όπου το φυσικό αέριο θα επεξεργάζεται και θα υγροποιείται πριν αποσταλεί κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου δήλωσε ότι δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα κατασκευής τερματικού σταθμού εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από μεγαλύτερες ανακαλύψεις.

Σχεδιασμένο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας

Παράλληλα με την ανάπτυξη φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί μεγάλα έργα υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (Greece–Cyprus–Israel electricity interconnector).

Ο Δαμιανός τόνισε ότι το προγραμματισμένο καλώδιο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

«Είναι ένα σημαντικό έργο όσον αφορά την ασφάλεια της προμήθειας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

