Μια... αδίστακτη συμμορία ληστών στη Βόρεια Καλιφόρνια μετέτρεψε σε… ερείπιο ένα πολυτελές κοσμηματοπωλείο στο Φρέμοντ, τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ληστές διέφυγαν με εμπορεύματα συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό!

Το σοκαριστικό υλικό από κάμερες του καταστήματος που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτει την... ακρίβεια των ληστών.

Οι Αρχές περιγράφουν τη ληστεία ως «μαφιόζικου τύπου». Οι ληστές που είναι οπλισμένοι με λοστούς, σφυριά και σακίδια, καθώς και… το χάος που επακολούθησε στο εσωτερικό, αποδεικνύουν πως το σχέδιο εκτελέστηκε με… χειρουργική ακρίβεια.

Οι επαγγελματίες κλέφτες έσπασαν τις γυάλινες βιτρίνες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έβαλαν χρυσό και διαμάντια στις τσάντες τους — αφαιρώντας περίπου το 75-80% των εμπορευμάτων του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ληστεία διήρκεσε 70 δευτερόλεπτα, πριν η ομάδα διαφύγει με κλεμμένα οχήματα που την περίμεναν, μεταφέροντας κοσμήματα αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οχήματα έφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Τέλος, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα ως ύποπτοι.

Πηγή: skai.gr

