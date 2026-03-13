Η κατάσταση στο Ιράν έχει κλιμακωθεί δραματικά τις τελευταίες ώρες της Παρασκευής. Βρισκόμαστε στην 14η ημέρα μιας άμεσης και έντονης στρατιωτικής σύγκρουσης στην οποία εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς «φως στο βάθος του τούνελ».

Ανάρτηση στο Truth Social με την οποία προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν έκανε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά το αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη στο Ιράκ, και φαίνεται να χτυπήθηκε από φιλοϊρανική οργάνωση.

Σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής, μετά από μια απότομη άνοδο δύο ημερών, καθώς ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε να κρατήσει κλειστό το στενό του Ορμούζ.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.