Το Camp Mystic στην κομητεία Κερ του Τέξας που επλήγη από τις καταστροφικές πλημμύρες το περασμένο Σαββατοκύριακο επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 27 κατασκηνωτές και σύμβουλοι έχασαν τη ζωή τους.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες δίπλα στις οικογένειές μας που υπομένουν αυτή την αδιανόητη τραγωδία. Προσευχόμαστε συνεχώς γι' αυτές», έγραψε η κατασκήνωση σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Είπαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να αναζητούν «αγνοούμενα κορίτσια».

Το Camp Mystic είναι μια θερινή κατασκήνωση μόνο για κορίτσια κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη, του οποίου η στάθμη ανέβηκε πάνω από 6 μέτρα σε λιγότερο από δύο ώρες κατά την κορύφωση των πλημμυρών στις αρχές της 4ης Ιουλίου.

«Ζητούμε τις συνεχείς προσευχές σας, τον σεβασμό και την ιδιωτικότητα για κάθε μία από τις οικογένειές μας που επηρεάστηκαν. Είθε ο Κύριος να συνεχίσει να τυλίγει την παρουσία Του γύρω από όλους μας» επισήμανε.

Νεκρός εντοπίστηκε και ο ιδιοκτήτης του Camp Mystic, Ντικ Ίστλαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει τους κατασκηνωτές.

Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί στου 82, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι τοπικοί αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης προκειμένου να εντοπίσουν όλους τους αγνοούμενους.

Συνολικά, αγνοούνται τουλάχιστον 41 άνθρωποι σύμφωνα με πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους. Για να βοηθήσει στις έρευνες, η Εθνοφρουρά της Πολεμικής Αεροπορίας του Τέξας χρησιμοποιεί τηλεκατευθυνόμενα στρατιωτικά drones που χρησιμοποιούνται συνήθως από τον στρατό για παρακολούθηση.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές «δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα»μέχρι να διασφαλίσουν ότι θα βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι επιζώντες της καταστροφής έχουν αρχίσει να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις στιγμές φρίκης που έζησαν.

Στο Camp La Junta, ο κατασκηνωτής Ράφιν Μπόγιετ ήταν ο πρώτος που ξύπνησε μέσα στην καλύβα του γύρω στις 4 π.μ. την Παρασκευή. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ εξαιτίας των κεραυνών», δήλωσε στο συνεργαζόμενο με το CNN κανάλι KSAT.

«Οι άνθρωποι ούρλιαζαν ότι είχαμε πλημμυρίσει», είπε ο αδερφός του Ράφιν, Πιρς Μπόγιετ. «Υπήρχε πολύ νερό».

Ένας άλλος κατασκηνωτής ξύπνησε τον σύμβουλό του, ο οποίος με τη σειρά του ξύπνησε και τους υπόλοιπους κατασκηνωτές της καλύβας.

Οι αδελφοί Μπόγιετ και οι υπόλοιποι συνειδητοποίησαν ξαφνικά την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

«Θεέ μου, επιπλέουμε», συνειδητοποίησε ο Ράφιν Μπόγιετ. Οι κατασκηνωτές έπρεπε να πάρουν μια γρήγορη απόφαση. «Η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει», είπε ο Πιρς Μπόγιετ. «Είχαμε κουκέτες στην καμπίνα μας και (το νερό) πήγαινε στην πάνω κουκέτα. Είχαμε μία επιλογή και έπρεπε να κολυμπήσουμε έξω από τις καλύβες μας».

Οι κατασκηνωτές αναζήτησαν υψηλότερο σημείο και τελικά αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν σε ασφαλές σημείο, δήλωσε ο πατέρας ενός κατασκηνωτή στο CNN. Κατέφυγαν σε έναν βοηθητικό δρόμο, όπου διασώθηκαν από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Στο κοντινό Camp Mystic, ένας γρήγορος φρουρός ασφαλείας έβαλε τους κατασκηνωτές σε στρώματα για να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από τα ανοδικά νερά.

«Έγινα μάρτυρας από πρώτο χέρι του θάρρους και της πίστης που επέδειξαν οι κόρες σας σε μερικές από τις πιο τρομακτικές στιγμές της νεαρής τους ζωής», δήλωσε ο Γκλεν Τζούνκε στο CNN. «Καθεμία από αυτές τις γλυκές κοπέλες ήταν κρύες, βρεγμένες και φοβισμένες - αλλά ήταν επίσης απίστευτα γενναίες. Με εμπιστεύονταν και στηρίξαμε η μία την άλλη κατά τη διάρκεια μιας μακράς, οδυνηρής νύχτας μαζί μέσα στην καλύβα τους».

Παρατείνονται οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Παράλληλα, η προειδοποίηση για πλημμύρες συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, παρατάθηκε έως τις 8 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, καθώς αναμένονται περισσότερες σποραδικές βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι καταιγίδες, θα είναι ικανές να ρίξουν 5 έως 10 εκατοστά βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μεμονωμένα σύνολα πιθανά έως και 25 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ώστιν του Τέξας.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πού θα ξεσπάσουν οι καταιγίδες, αλλά «οι ρυθμοί βροχόπτωσης θα είναι πολύ έντονοι με έντονες βροχές και καταιγίδες», σημειώνει η NWS.

Για ορισμένες περιοχές, αυτή θα είναι η έκτη συνεχόμενη ημέρα βροχόπτωσης.

