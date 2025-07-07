Ο κολυμβητής- διασώστης της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Σκοτ ​​Ράσκαν, ο οποίος βοηθούσε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Τέξας, αναγνωρίστηκε ως ήρωας αφού έσωσε 165 ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Είναι ένας Αμερικανός ήρωας του οποίου το ανιδιοτελές θάρρος ενσαρκώνει το πνεύμα και την αποστολή της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ», έγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια ανάρτηση.

Ο Ράσκαν ήταν μεταξύ των μελών της Ακτοφυλακής που αναπτύχθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την κομητεία Κερ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών στο Τέξας.

Ήταν η πρώτη αποστολή διάσωσης της καριέρας του, δήλωσε η γραμματέας του DHS, Κρίστι Νόεμ, σε μια ανάρτηση στο X, χαιρετίζοντας τον Ράσκαν ως «Αμερικανό ήρωα».

«Το ανιδιοτελές θάρρος του ενσαρκώνει το πνεύμα και την αποστολή της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ», έγραψε ο Νόεμ.

Μέχρι στιγμής, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έχει βοηθήσει σε περισσότερες από 230 διασώσεις, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του DHS.



Πηγή: skai.gr

