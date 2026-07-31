Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ προκαλεί ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα σε ζητήματα παιδείας και οικονομίας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία», κατηγορώντας την ΕΛΑΣ για σύμπλευση με κυβερνητικές θέσεις.

Αφορμή αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δηλώσεις της Νεκταρίας Αγγελάκη, στελέχους της ΕΛΑΣ και αναπληρώτριας τομεάρχη Εργασίας, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο OPEN.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κ. Αγγελάκη τάχθηκε υπέρ «των αμιγώς ιδιωτικών πανεπιστημίων» και υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, την οποία χαρακτηρίζει αποτυχημένη, κάνοντας λόγο για «σπατάλη 30 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ».

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται σειρά ζητημάτων στα οποία, όπως αναφέρει, υπάρχει σύμπτωση θέσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.ΑΣ., όπως τα «κόκκινα» δάνεια, η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, το καλώδιο ανοικτά της Κάσου και ο νόμος Κατρούγκαλου.

«Μετά τη σύμπτωση θέσεων Νέας Δημοκρατίας-ΕΛΑΣ (...) επήλθε πλήρης συμφωνία και στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Προφανώς, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει το ερώτημα για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι «έχει περάσει ένα 24ωρο και ακόμα δεν μας απάντησε ο κ. Τσίπρας ποιος χρηματοδοτεί τη λειτουργία του κόμματός του και την πανάκριβη καμπάνια του».

«Αλλά και πως αξιολογεί τα πεπραγμένα του ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν χρεοκοπούσαν τα κομματικά ΜΜΕ και ο επόμενος Πρόεδρος τον εγκαλούσε για διπλά βιβλία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.