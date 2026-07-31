Η εβδομάδα ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις 14.45, με ένα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς». Μια ημέρα που ξεκινά με χαμόγελα, λόγω ενός πολυαναμενόμενου γάμου, θα καταλήξει να μείνει αξέχαστη για εντελώς διαφορετικούς λόγους... Και καθώς ένας κύκλος κλείνει οριστικά, ένας νέος ανοίγει με δύσκολα ερωτήματα, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που θα δοκιμάσουν τις σχέσεις των ηρώων!

Δείτε το trailer:

Έχει φτάσει η μεγάλη μέρα της Γκιουνές, η οποία παντρεύεται επιτέλους! Αυτή η ευτυχισμένη μέρα θα κλείσει με δάκρυα, αλλά δυστυχώς όχι μόνο χαράς. Ο Φαρούκ αφήνει την τελευταία του πνοή, έχοντας προλάβει τουλάχιστον να δει την μικρή του κόρη ντυμένη νύφη. Πολύπλοκα συναισθήματα πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων όσοι ήταν κοντά του, όμως η ζωή συνεχίζεται αμείλικτη. Τι θα γίνει με το μερίδιο του Φαρούκ στο δικηγορικό γραφείο; Ποια στάση θα κρατήσουν η κα. Τσολπάν και οι κόρες της απέναντι στην «άλλη γυναίκα» που φρόντισε τον Φαρούκ για 25 χρόνια, αλλά και στην Ντενίζ, την κόρη που απέκτησε εκείνος μαζί της;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.