Αριάνα Γκράντε: Σοκάρει με στίχο για το αιδοίο της στο νέο άλμπουμ «Petal»

Η Αριάνα Γκράντε επέστρεψε δισκογραφικά τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου με το νέο της άλμπουμ, «Petal», προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή στάθηκε ένας ιδιαίτερα τολμηρός στίχος στο τραγούδι «Big Feelings», ο οποίος αιφνιδίασε ακόμη και ορισμένους από τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της. Στο κομμάτι, η 33χρονη τραγουδίστρια χρησιμοποιεί μια ωμή σεξουαλική αναφορά, τραγουδώντας, μεταξύ άλλων, για το αιδοίο της.

Το «Big Feelings», το οποίο βρίσκεται περίπου στη μέση του νέου άλμπουμ, περιλαμβάνει έντονα ερωτικούς στίχους. «Μωρό μου, πώς είναι το κάρμα σου; Γιατί, αγόρι μου, πρέπει να με κέρδισες ιστορικά», τραγουδά η Γκράντε, προτού προχωρήσει στην πιο τολμηρή αναφορά του κομματιού.

Οι στίχοι διαδόθηκαν γρήγορα στο X, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ και να επιχειρούν να μαντέψουν ποιος άνδρας ενέπνευσε το τραγούδι. Αρκετοί συνέδεσαν το κομμάτι με τον Ρίκι Αλβάρεζ, με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε σχέση στο παρελθόν και πρόσφατα φωτογραφήθηκε σε ιδιαίτερα οικεία στιγμιότυπα.

Οι εικασίες ενισχύθηκαν και από ένα ακόμη τραγούδι του άλμπουμ, το «Bad Thing (Bunny Hop)». Στο ρεφρέν, η καλλιτέχνις δείχνει να παρατηρεί ξαφνικά με διαφορετικό τρόπο έναν άνθρωπο που γνώριζε ήδη. «Ήσουν τόσο όμορφος όλον αυτόν τον καιρό; Αυτό είναι κακό πράγμα, ένα πολύ κακό πράγμα», τραγουδά η Γκράντε.

Στη γέφυρα του κομματιού, οι στίχοι παραπέμπουν ακόμη πιο ξεκάθαρα σε έναν πρώην σύντροφο. «Όλον αυτόν τον καιρό περίμενα. Ήσουν πραγματικά τόσο καλό αγόρι», αναφέρει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω τώρα».

Πηγή: skai.gr

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