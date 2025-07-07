Τα τελευταία λόγια του Τζούλιαν Ράιαν προς τη μητέρα του καθώς τα ορμητικά νερά στην κομητεία Κερ του Τέξας κατέκλυζαν το τροχόσπιτό τους ήταν απλά: «Σ' αγαπώ».

Ο 27χρονος είχε τελειώσει την εργασία του σε ένα τοπικό εστιατόριο πριν επιστρέψει στο σπίτι του στο Ίνγκραμ του Τέξας, ανέφεραν οι New York Times. Κοιμήθηκε όταν τα ορμητικά νερά έπεσαν πάνω στο τροχόσπιτό τους. Σε λίγα δευτερόλεπτα, η μπροστινή τους πόρτα άνοιξε με δύναμη από την ορμή του ποταμού. Ο Ράιαν και η αρραβωνιαστικιά του, ενώ έβλεπαν το νερό να φτάνει το στήθος τους, έβαλαν τα δύο παιδιά τους, 13 μηνών και 6 ετών πάνω στα στρώματα που επέπλεαν. Η πόρτα του υπνοδωματίου όμως παρέμενε σφραγισμένη από την πίεση του νερού. Τότε ο Ράιαν χωρίς δεύτερη σκέψη πέρασε το χέρι του μέσα από το παράθυρο σπάζοντάς το με σκοπό να βοηθήσει την αρραβωνιαστικιά, τα δύο μικρά παιδιά του και τη μητέρα του να γλυτώσουν από την καταστροφική πλημμύρα που σάρωσε την κομητεία Κερ του Τέξας, καταπίνοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Αυτή η ύστατη προσπάθεια, μια πράξη γενναιότητας, τελικά του κόστισε τη ζωή αφού το γυαλί του έκοψε μια αρτηρία στο χέρι του. Παρά τις πολλαπλές κλήσεις στο 911 καμία βοήθεια δεν έφτασε εγκαίρως και τότε ο Ράιαν τους κοίταξε όλους και τους είπε: «Λυπάμαι, δεν θα τα καταφέρω. Σας αγαπώ όλους».

Η αδερφή του, Κόνι Σάλας είπε στο CNN ότι ο Ράιαν «Έφυγε ως ήρωας».

Τώρα η οικογένεια του και η συντετριμμένη κοινότητα του Τέξας αντιμετωπίζουν το βάθος της τραγωδίας και αναζητούν απαντήσεις αφού κατηγορούν τις αρχές ότι δεν είχαν καμία προειδοποίηση για τις καταστροφικές πλημμύρες.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών, σκοτώθηκαν στις καταστροφικές πλημμύρες του Τέξας και ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Κατασκηνωτές του Camp Mystic

Στο Camp Mystic, οι μαζικές πλημμύρες δεν άφησαν τίποτα στο πέρασμά τους. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι η κατασκήνωση είχε «καταστραφεί φρικτά». Σοκαρίστηκε, όπως είπε, που το ορμητικό νερό έφτασε στην κορυφή των καλυβών.

Οι οικογένειες τουλάχιστον τεσσάρων κατασκηνωτών επιβεβαίωσαν τους θανάτους τους στο CNN, ενώ άλλες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τα παιδιά τους. Είκοσι επτά παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται από το Camp Mystic, που φιλοξενεί περίπου 750 παιδιά.

Η Ρενέ Σμάιστρλα, η 8χρονη κατασκηνώτρια του Camp Mystic που αγνοούνταν κατά τη διάρκεια των καταρρακτωδών πλημμυρών στην κομητεία Κερ του Τέξας, πέθανε, επιβεβαίωσε η οικογένειά της στο CNN.

«Είναι πραγματικά καταστροφικό», δήλωσε στο CNN ο Σάουν Σάλτα, θείος της μικρής.

Η μητέρα της 9χρονης κατασκηνώτριας του Camp Mystic, Τζανι Χαντ, δήλωσε στο CNN σε μήνυμά της το Σάββατο το πρωί ότι η κόρη της «έφυγε από τη ζωή».

Η μικρές Ρενέ και Τζάνι

Οι οικογένειες της Σάρα Μαρς και της Λίλα Μπόνερ, δύο κοριτσιών που είχαν εξαφανιστεί από το Camp Mystic το πρωί της Παρασκευής, επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι δύο πέθαναν.

Αδελφές 13 και 11 ετών

Η Μπλερ και η Μπρουκ Χάρμπερ, αδελφές 13 και 11 ετών αντίστοιχα, αγνοούνταν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών μαζί με τους παππούδες τους.

Ο πατέρας των Χάρμπερ επιβεβαίωσε στο CNN το Σάββατο ότι οι κόρες του είχαν πεθάνει.

«(Η Μπλερ) ήταν μια χαρισματική μαθήτρια και είχε μια γενναιόδωρη και καλή καρδιά», είπε ο πατέρας τους. «(Η Μπρουκ) ήταν σαν φως σε κάθε δωμάτιο, οι άνθρωποι έλκονταν από αυτήν και τους έκανε να γελούν και να απολαμβάνουν τη στιγμή».

Οι γονείς του, η Σαρλίν και ο Μάικ Χάρμπερ, εξακολουθούν να αγνοούνται, αλλά πιστεύουν ότι και εκείνοι έχουν πεθάνει.

Η διευθύντρια της κατασκήνωσης

Η Τζέιν Ράγκσντεϊλ ήταν η «καρδιά και η ψυχή» της κατασκήνωσης Heart O' the Hills, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η συνιδιοκτήτρια και διευθύντρια της κατασκήνωσης, Ράγκσντεϊλ, πέθανε κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Είχε «επηρεάσει αμέτρητες ζωές και ήταν ο ορισμός της δυνατής και της ισχυρής», αναφέρει το camp.

Ένα βίντεο τον περασμένο μήνα δείχνει την Ράγκσντεϊλ να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει με τους κατασκηνωτές. Τραγουδάει το τραγούδι «Let There Always Be A Song».

Προπονητής ποδοσφαίρου σε λύκειο και η σύζυγός του

Ο Ρις Ζάνκερ δεν ήταν απλώς ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου αγοριών του Λυκείου Τίβι ήταν «μέντορας, δάσκαλος και πρότυπο», ανέφερε η ομάδα στο Facebook.

Πρόσθεσαν ότι θρηνούν «την απώλεια του ηγέτη και της έμπνευσής μας».

Ο Ζάνκερ έχασε τη ζωή του από τις φονικές πλημμύρες, δήλωσε η ανιψιά του στο CNN. Η Πόλα Ζάνκερ, σύζυγος του Ρις, πέθανε επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας και με μια ανάρτηση της ξαδέλφης της Ρις Ζάνκερ, Χέιλι Φέρλοου.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού παραμένουν αγνοούμενα.

Μια στοργική γιαγιά

Η Δρ. Κάθριν Ιντς, ένα άλλο θύμα των πλημμυρών στο Τέξας, «έζησε μια πλήρη ζωή, η οποία όμως διακόπηκε πολύ σύντομα», δήλωσε η κόρη της, Βικτόρια Ιντς, στο CNN. «Ήταν μια απίστευτη σύζυγος, κόρη, μητέρα, γιαγιά και άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή της βοηθώντας παιδιά», συνεχίζει η δήλωση.

Η Ιντς βοηθούσε παιδιά στο σύστημα αναδοχής στα πρώτα χρόνια της καριέρας της και συνέχισε ως ψυχολόγος και καθηγήτρια πανεπιστημίου, όπως δήλωσε η κόρη της στο CNN.

Πηγή: skai.gr

